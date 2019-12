Marion Cotillard : "Edith Piaf a changé ma vie"

L’actrice française Marion Cotillard ouvrait le 30 novembre le bal de la section “Conversation avec…” de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM). La comédienne, célèbre pour avoir campé le rôle d’Edith Piaf dans la Môme d’Olivier Dahan, est d’abord revenue sur sa récente collaboration avec le cinéaste français Leos Carax.

Après l’impressionnant Holy Motors en 2012, Carax vient de boucler le tournage d’Annette, une comédie musicale retraçant l’histoire passionnelle entre un comédien de stand-up, incarné par l’acteur américain Adam Driver, et une chanteuse d’Opéra incarnée par Marion Cotillard, qui révèle avoir failli ne pas jouer dans le film. “Il y a trois ans, Leos Carax m’a proposé de prendre part au film, mais j’ai dû décliner, car j’étais enceinte”, explique l’actrice devant une salle comble. Le film prend finalement du retard et Cotillard rejoint le projet. Pour elle, collaborer avec un cinéaste de la stature de Leos Carax va de soi et elle ajoute apprécier “le génie et la folie poétiques de son œuvre”.

Actrice, tout un art

Pour Marion Cotillard, être actrice, c’est d’abord une...