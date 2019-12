Un milliardaire français cité dans l’affaire de corruption du directeur général de l’Agence urbaine de Marrakech

Après des perquisitions qui ont permis de saisir des sommes astronomiques, des bijoux en diamants et autres accessoires de luxe, le feuilleton de l’affaire de corruption du directeur général de l’Agence urbaine de Marrakech se poursuit avec de nouveaux rebondissements révélés par TelQuel Arabi.

Arrêté par la Brigade nationale de la police judiciaire suite à cette affaire de corruption, c’est au tribunal de première instance de la ville ocre que Khalid Ouaya a changé sa stratégie de défense en dévoilant quelques “dessous” de l’affaire, selon sa version des faits.

Selon les sources de TelQuel Arabi, durant l’enquête supervisée par le juge d’instruction, Khalid Ouaya et sa femme Sabrina Bouzidi, poursuivie en état de liberté, ont tous deux soutenu la même version.

13 millions en “honoraires et services”

Accusée d’avoir couvert la corruption de son mari en percevant un chèque de 8,6 millions de dirhams au profit de la société IFA Conseil dont elle est la directrice générale, Mme Bouzidi nie les faits. Elle révèle qu’un contrat a été préparé et signé de son côté, et non de...