En vue de leur rencontre à Moscou, Sergueï Lavrov et Nasser Bourita s'entretiennent par téléphone

A l’occasion d’un échange téléphonique le mardi 26 novembre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue marocain Nasser Bourita on abordé plusieurs thématiques concernant les relations entre les deux pays, notamment sur les plans économique et politique.

“Lors de cet entretien, la Russie a réaffirmé sa disposition à approfondir le dialogue politique avec le Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain et sur des questions clés à caractère international et régional”, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères daté du 26 novembre.

“Les deux ministres ont, par ailleurs, évoqué les mesures de nature à développer les relations bilatérales ainsi que la tenue à Moscou de la prochaine Commission mixte intergouvernementale”, ajoute le communiqué.

La MAP précise, à partir d’une source diplomatique, que cette 8e Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, prévue le 2 décembre à Moscou, a été reportée.

Rapprochements diplomatiques

Cette rencontre — annoncée par TelQuel — s’inscrit également dans une dynamique de rapprochement entre les deux pays, initiée depuis 2016 lors de la rencontre entre le roi Mohammed VI et le président russe Vladimir Poutine.

Quant à Nasser Bourita et Sergueï Lavrov, les deux ministres se sont rencontrés trois fois cette année à l’occasion de différents événements internationaux, dont l’Assemblée générale des Nations Unies.

Par ailleurs, plusieurs personnalités officielles russes, dont le chef du Département des relations économiques internationales Sergey Cheremin et des fabricants russes de médicaments et de cosmétiques, sont attendues au Maroc au cours du mois de décembre.

(avec MAP)