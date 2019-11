Oussama Alami - Directeur général de l’hôtellerie de charme Fès & Marrakech

Dans le cadre de la mobilité positive et fructueuse instaurée par le groupe Luxury Riads et la chaîne hôtelière Zalagh hotels & Resorts, Monsieur Oussama Alami, Directeur général du Palais Ommeyad Suites & Spa – Fès, poste qu’il occupe avec brio depuis plus de cinq années, vient d’être nommé à la Direction générale de Dar Si Aissa Suites & Spa dans la ville ocre.

Cette double attribution de responsabilité dénote non seulement la bienveillance, la dévotion, mais aussi la reconnaissance de ses qualités managériales pour penser la performance durable grâce à l’épanouissement du capital humain.

En effet, Monsieur Oussama Alami, de par son sourire jovial et sa disponibilité assurée, est connu dans le milieu du tourisme et de l’hôtellerie pour son esprit d’équipe et sa gestion horizontale permettant à ses collaborateurs d’être intégrés dans le processus de développement et d’amélioration des services.

D’aucuns estiment que si on lui a confié une tâche aussi hardie que périlleuse, c’est qu’ils savent que cet originaire de Fès, bosseur et déterminé, a la parfaite aptitude de relever les défis, aussi importants soient-ils. Les enjeux sont réels compte tenu de la crise économique internationale, mais Oussama Alami est parfaitement confiant, misant sur ses compétences et son expérience probante au Palais Ommeyad Suites & Spa.

De par sa formation et ses nombreuses implications dans son domaine de prédilection, il est membre du Centre Régional du Tourisme de Fès, et conseiller pédagogique d’un important établissement d’enseignement touristique et hôtelier…

Dar Si Aissa Suites & Spa – Marrakech, nouvellement restaurée et classée première catégorie 5*, est située au cœur de la médina de cette belle ville touristique de premier ordre sur le plan national et international. Parmi toutes les destinations du pourtour méditerranéen, le constat s’impose de lui-même : Marrakech est quasiment imbattable sur le rapport proximité/dépaysement ainsi que sur les expériences à vivre, le contraste neige-soleil de son arrière-pays, et c’est ce qui la différencie des destinations concurrentes. Elle propose 5 suites Juniors, 5 suites Seniors, 12 suites Ambassadeurs et une suite Royale. Dar Si Aissa allie l’ambiance orientale d’une maison traditionnelle marocaine au confort et luxe d’un palace. Qui plus est, elle est située à 5 minutes de la légendaire place Jamaa El Fna, à 4 min du Jardin secret, à 0,5 km de la Mosquée Koutoubia…