Chute de pierres de l'hôtel Lincoln sur la station de tramway

Au niveau de la station Marché Central, des pierres d’un immeuble en état de délabrement sont tombées sur la plateforme du tramway”, a indiqué la RATP Dev de Casablanca dans un communiqué qui précise que les faits se sont déroulés aux alentours de 7 heures 30 le 26 novembre. L’immeuble en question est l’hôtel Lincoln, qui fait l’objet d’un projet de réaménagement, de rénovation et d’exploitation orchestré par le groupe REALITES et l’Agence urbaine de Casablanca (AUC).

Ligne T1 au ralenti

Suite à cela, la ligne T1 a été interrompue et des équipes d’interventions se sont rendues sur les lieux pour enlever les pierres et “sécuriser la zone, compte tenu de l’état de délabrement de l’immeuble, et des pierres qui menacent encore de tomber”, rapporte le communiqué.

Ce sont donc une dizaine de stations qui ne sont pas desservies “tant que la confirmation de la sécurisation des lieux n’est émise”. Des experts et des membres de la Protection Civile sont en effet chargés d’évaluer les risques, directement sur les lieux, et pourraient rendre leur avis en début d’après-midi.

Les tramways continuent néanmoins de circuler entre la station Hassan II et le terminus Lissasfa d’une part, et d’autre part entre le terminus Sidi Moumen et la station Hay Mohammadi.