Le nouveau HUAWEI Y9s fait ses débuts au Maroc

Huawei vient de dévoiler aujourd’hui son tout nouveau HUAWEI Y9s. Ce smartphone d’entrée de gamme de Huawei est doté d’un design parfaitement moderne, mais aussi de caractéristiques exceptionnelles qui en font l’un des téléphones phares au sein de ce segment et toutes marques confondues.

Equipé d’un triple appareil photo AI Triple ACL ultra grand-angle de 48 Mpx, le HUAWEI Y9s dispose également d’un écran FullView HD de 6,59 pouces et d’une caméra escamotable.

L’appareil-photo triple de 48 mégapixels donne accès à des capacités photographiques exceptionnelles. En héritant de la force technologique de Huawei qui permet de capturer des images de grande qualité même en très basse luminosité, les utilisateurs seront capables de prendre des photos aux détails extrêmement précis. Grâce à ses caractéristiques remarquables, le HUAWEI Y9s donne lieu à une expérience utilisateur hors du commun, et ce même au sein du segment des smartphones d’entrée de gamme.

Le design du HUAWEI Y9s s’inspire d’un concept unique en son genre. Disponible en deux coloris différents : ‘Breathing Crystal’ et ‘Midnight Black’, le HUAWEI Y9s allie la beauté de la nature à une cosmétique à la fois moderne et élégante, qui établit de nouvelles normes en matière d’esthétique de smartphones d’entrée de gamme.

Des performances exceptionnelles, une mémoire immense et une batterie à très haute autonomie

Le HUAWEI Y9s utilise une puce Kirin 710F qui fonctionne sous EMUI9.1. Il permet ainsi d’obtenir des performances élevées conjuguées à une très faible consommation en énergie, pour une expérience utilisateur parfaitement fluide et agréable. Sa capacité de stockage de 6 Go + 128 Go est renforcée par la prise en charge de l’UFS2.1 Dual-Channel Storage et par la présence de la très puissante technologie EROFS (Extendable Read-Only File System) de Huawei, qui permet aux utilisateurs de prendre en même temps des photos, de visionner des vidéos et d’écouter de la musique. Il dispose en outre d’une batterie à haute autonomie de 4000 mAh (valeur typique), afin que les utilisateurs n’aient jamais à s’inquiéter lorsqu’ils utilisent leur smartphone au quotidien.

De plus, le HUAWEI Y9s est livré avec le GPU Turbo 3.0 qui améliore les graphismes lors des gameplays, pour une expérience de jeu encore plus immersive.

Redécouvrez le plaisir de photographier…

Démontrant toute l’expertise de Huawei en matière de production de smartphones de haute qualité, le nouveau HUAWEI Y9s offre des performances extrêmement fluides, tout en se dotant d’une batterie à haute autonomie et d’un appareil photo redoutablement efficace. Grâce à une multitude d’intégrations matérielles et logicielles, ce smartphone offre aux utilisateurs de nouvelles façons de pouvoir immortaliser les moments les plus merveilleux de leur vie quotidienne.

Le HUAWEI Y9s est équipé d’une triple caméra qui est gérée par IA et qui intègre une caméra principale de 48MP, une caméra ultra grand angle de 8MP et une caméra de profondeur de 2MP. L’appareil photo principal de 48 mégapixels est doté d’un objectif en plastique 6 (6P) qui se caractérise par sa grande ouverture de f/1,8. Les utilisateurs peuvent ainsi capturer de superbes photos avec des détails extrêmement précis, sans jamais avoir besoin de les retoucher.

De plus, la caméra ultra grand-angle de 8 Mpx délivre un champ de vision de 120 degrés qui est permet d’augmenter l’angle de vision d’environ 78 degrés par rapport aux objectifs traditionnels. Ainsi, et qu’il s’agisse d’un paysage naturel, d’une architecture urbaine ou d’une photo de groupe, un champ de vision plus large vous permettra de réussir toutes vos images. L’appareil photo de 2MP Depth permet de créer des effets bokeh professionnels, rendant ainsi vos portraits encore plus beaux et plus esthétiques.

La triple camera arrière offre aux utilisateurs la possibilité de capturer des photos claires, tandis que la caméra avant pop-up est conçue pour prendre de très beaux portraits. Le HUAWEI Y9s est équipé d’une caméra frontale de 16MP et d’algorithmes d’IA remarquables qui enrichiront toutes vos prises d’effets de reflets, d’images rétroéclairées. On retrouve également une nouvelle fonction appelée « AI Beauty » qui a été conçue pour vous permettre d’obtenir le selfie idéal : et pour cause, l’IA embarquée est capable de reconnaître et d’optimiser jusqu’à 8 scènes différentes pour un selfie parfait, tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de créer des effets époustouflant grâce à un système d’éclairage 3D façon Portrait.

Un écran Huawei Ultra FullView de 6,59 pouces au design élégant

Au lieu d’un design dentelé ou perforé par la présence d’une caméra, le HUAWEI Y9s opte plutôt pour une caméra escamotable, ce qui permet d’obtenir une expérience d’affichage ultra FullView à la fois propre et authentique. Un écouteur Micro-Seam est intégré au sein de la lunette supérieure, tandis qu’un capteur de lumière ambiante est dissimulé juste en bas de l’écran. Par rapport au modèle précédent (HUAWEI Y9 2019), le HUAWEI Y9s se dote d’une lunette supérieure et d’une lunette inférieure beaucoup plus minces, ce qui offre un rapport écran/corps encore plus élevé (91 %) et permet ainsi de maximiser la zone de vision.

De plus, le HUAWEI Y9s adopte une solution de reconnaissance d’empreintes digitales latérales. Cette conception assure une intégrité totale des panneaux avant et arrière, tout en offrant des vitesses de déverrouillage beaucoup plus rapides. Fabriqué en verre poli selon un procédé révolutionnaire de nano-texture (disponible sur la finition Breathing Crystal uniquement), le panneau arrière du HUAWEI Y9s réagit aux changements dynamiques des lumières et des ombres.

Les HUAWEI Y9 seront disponibles en précommande à partir du 30 novembre au Maroc, au prix de 2999 dirhams.