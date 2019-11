Après une 1ère édition au succès retentissant, l’Africa Gaming Fest by inwi, le rendez-vous phare des gamers qui s’est tenu les 23 et 24 novembre à Casablanca, signe un deuxième succès. Cet événement d’envergure a permis une nouvelle fois aux visiteurs, de vivre des expériences inédites et de se familiariser avec le monde du Gaming.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Cette édition a été marquée par l’organisation de trois tournois de League of Legends, de FIFA, et de Fortnite ; des Meetups avec de célèbres youtubeurs internationaux dont Swan et Neo ; des shows matchs avec des joueurs Fifa de renom ; des espaces de jeux en free to play (sur consoles et sur Pcs) ; spectacles, jeux concours, le tout dans une ambiance festive et décontractée.

Cette année encore, l’Africa Gaming Fest by inwi a connu une présence record avec plus de 12.000 visiteurs, et a offert aux Gamers et au grand public un programme riche et varié.

«L’Africa Gaming Fest est un événement d’envergure qui démontre la qualité de l’engagement de inwi pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique. Notre objectif est d’instaurer et accompagner un écosystème fiable et prospère autour de cette industrie», déclare Brahim Amdouy, Manager des Contenus chez inwi.

Un événement riche en animations et en compétitions

A l’instar de l’édition précédente, l’Africa Gaming Fest a accueilli cette année encore l’ESWC AFRICA by inwi ; il s’agit d’une rencontre de haut niveau, entièrement dédiée à l’eSport africain permettant aux meilleures équipes du continent de s’affronter dans des tournois organisés aux standards internationaux.

L’événement a vu l’organisation, pour la première fois, d’un tournoi officiel Fortnite réalisé en mode Battle Royale, auquel ont pris part pas moins de 100 joueurs en simultané. Un tournoi national Fifa aux standards internationaux a également été organisé, avec qualification online au niveau de l’ensemble du Royaume. Le championnat africain « League of Legends » a, enfin, clôturé le programme avec une compétition élevée qui a tenu toutes ses promesses.

L’ensemble de ces concours a été streamé et hosté par des célébrités du monde du gaming et de l’eSport. Et afin de garantir le bon déroulement des différents tournois, des installations réseau de pointe ont été mises en place pour assurer un débit performant tout au long des deux jours de compétition.

Inwi, l’acteur de référence pour le gaming au Maroc

L’opérateur digital global est engagé, depuis plusieurs années déjà, pour le développement du gaming au Royaume, notamment par le biais d’initiatives telles que la « inwi e-league ».

L’engouement des gamers marocains a permis à la inwi e-league de conforter davantage sa position de référence nationale et régionale en matière de gaming. Ainsi, ce sont plus de 60.000 joueurs qui se sont inscrits dans toutes les régions du pays, avec plus de 40 millions de personnes touchées, au niveau national et international, à travers la retransmission directe des parties de jeu et compétitions.

En septembre dernier, la inwi e-league s’était mise en mode « kids et junior », tout en proposant un programme gaming particulièrement riche en compétitions, divertissement et apprentissage pour tous les membres de la famille.

La inwi e-league est aussi reconnue mondialement comme la seule ligue de jeux vidéo au Maroc qui permet de se qualifier aux tournois internationaux du Gaming, notamment à la compétition officielle de l’ESWC Africa by inwi, moment fort de l’Africa Gaming Fest.

Fruit d’un partenariat entre inwi et le pionnier des compétitions eSport dans le monde « ESWC », l’ESWC AFRICA by inwi est une première pour l’eSport africain qui voit s’affronter les meilleures équipes dans un tournoi aux standards internationaux !

L’opérateur digital global se positionne ainsi au cœur d’un écosystème créatif et innovant entièrement dédié au Gaming. inwi s’engage ainsi durablement aux côtés des Gamers, développeurs, start-ups et entrepreneurs spécialisés dans ce domaine.

C’est ainsi qu’en partenariat avec Moroccan Gaming Evolution (MGE), inwi a inauguré l’année dernière à Casablanca, le plus grand centre dédié aux jeux vidéo en Afrique. Un espace conçu par et pour les gamers, offrant des installations modernes (80 machines ultra-performantes), mais aussi une infrastructure réseau de pointe et un confort de jeu inégalé. L’objectif d’un tel centre est de favoriser l’émergence de talents d’envergure internationale dans le domaine du Gaming. inwi a franchi, ainsi, un nouveau cap dans son soutien permanent et constant à l’industrie du gaming au niveau national.

En reconnaissance au rôle précurseur et catalyseur de inwi pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique, l’opérateur global a, tout récemment, reçu à Paris le prix « Africa Gaming Award », attribué lors de la «Paris Games Week». Cette consécration est aussi une preuve de tout l’engagement et la performance de inwi pour le développement du gaming, aussi bien au Maroc qu’en Afrique avec pour objectif, l’émergence d’un écosystème innovant et dynamique pour mieux positionner le Maroc au sein d’une industrie d’un genre nouveau mais dont l’essor mondial est considérable.

Podium.

Et les champions de l’Africa Gaming Fest 2019 sont…

League of Legends :

Champion : The Black Lotus – Maroc

FIFA :

Champion : « Anass-Ja » – Maroc

2ème place : « Ysfber » – Maroc

3ème place : « Ev-Kira » – Maroc

Fortnite :

Champion : « OG » – Maroc

2ème place : « Free Agents » – Maroc

3ème place : « X and 21 Zoro » – Maroc