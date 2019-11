Accusée de racisme après un canular, la blogueuse Sara Abujad dans la tourmente

Sara et Abdellah Abujad forment un couple de blogueurs qui publient diverses vidéos sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de deux millions de personnes, Sara fait partie des blogueuses les plus influentes, puisque ses vidéos sont vues des millions de fois et partagées massivement sur tous les réseaux sociaux. Le couple est par ailleurs accompagné par de grandes marques marocaines à des fins de communication.

Sauf que cette fois, la blague imaginée par Sara Abujad pour faire le buzz a vite été taxée de racisme. La blogueuse a supprimé la partie qui a fait polémique dans sa vidéo, avant de s’excuser publiquement.

“Hadi 3zzia”

Tout a commencé lorsque Sara Abujad a publié, vendredi 22 novembre, une vidéo d’elle décrivant “la plus grande peur de sa vie”, lors de la naissance de sa nièce, Nevine. Après s’être étalée sur les détails qui ont accompagné les dernières phases de la grossesse de sa sœur, Abujad raconte le canular — communément appelée “prank” chez les blogueurs — qu’elle a imaginé pour piéger son beau-frère.

Alors qu’il n’a pas assisté à la naissance de sa fille, le beau-frère de Sara demande à voir sa progéniture. Vraisemblablement ému, il entre dans la salle et Sara lui présente un bébé à la peau noire emmitouflé dans une couverture rose, tout en demandant au père : “A qui ressemble la petite ?”

Après avoir embrassé le bébé, le beau-frère de la blogueuse sort une phrase qui depuis, fait jaser sur les réseaux sociaux. Le hashtag “#عنصرية_سارة_ابوجاد” (le racisme de Sara Abujad) a été lancé pour dénoncer la vidéo de la blogueuse.

هذه الأيام الدولة صرفت ملاييير في حملات للتوعية بحقوق الأطفال خاصة حمايتهم من الميز العنصري، تأتي سارة ابو جاد لتقديم محتوى شاهده اكثر من نصف مليون بافكار مقززة يدعوا للخجل #عنصرية_سارة_ابوجاد — 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) November 25, 2019

“Hadi 3zzia [elle est noire, expression péjorative, NDLR], elle ne ressemble à personne”, répond le beau-frère de la blogueuse, tout en cherchant sa fille dans la salle. Convaincu que la petite n’est pas la sienne, il demande confirmation à Sara qui lui rappelle que sa sœur est mate de peau, et qu’il est donc normal que sa fille lui ressemble.

Vidéo supprimée et excuses publiques

Depuis, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Critiquée par plusieurs groupes sur Facebook, Sara affirme dans une vidéo publiée lundi 25 novembre qu’elle regrette avoir fait cette blague, en répétant que si elle en avait envisagé la tournure, elle ne l’aurait jamais publiée.

“Je suis contre le racisme et contre l’injustice”, a déclaré Abujad dans cette vidéo filmée dans sa voiture. “On m’accuse de racisme alors que j’ai été confrontée à plusieurs situations où des non-Marocains [sic] ont été victimes de racisme et c’est moi qui suis intervenue”, martèle la blogueuse pour se justifier, en indiquant avoir supprimé la partie de la vidéo qui a créé la polémique dès vendredi, et qui cumule à l’heure actuelle plus de 700000 vues.