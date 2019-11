Samira El Ayachi dans le quotidien d'une mère divorcée

Après le départ de son mari, une jeune femme découvre deux vérités. D’une part, qu’elle vit dans “un pays où il va falloir sacrément se démerder”. De l’autre, que “le monde est fait pour deux catégories de personnes. Les hommes. Les femmes riches. Les autres se retirent sur la pointe des pieds en riant doucement et en s’excusant.”

Et quand il faut élever Petit Chose, le nourrir, l’emmener à l’école, au square, prendre part aux réunions parentales, jouer avec lui, le faire dormir, quand il faut ranger la maison, faire les travaux, dégager les affaires de l’ex qui n’est toujours pas venu les chercher, soigner son chagrin d’amour, sortir, voir des amis, rencontrer des amants, mener à bien ses projets professionnels et artistiques, la denrée rare, c’est le temps. Et le danger majeur, c’est le surmenage.

Charge...