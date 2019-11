Quartier Almaz, le nouveau symbole du mieux-vivre à Casablanca

Conçu sur 135 hectares idéalement situés, le programme de Saham Immobilier offre des espaces de vie agréables et sécurisés, avec toutes les commodités nécessaires à une vie de quartier.

Capitalisant sur l’expertise acquise à travers de longues années d’expérience dans différents segments de l’immobilier tels que le résidentiel et les bureaux, de sa connaissance du secteur et son assise financière, Saham Immobilier, une société de Saham Management Company, a la volonté de développer et aménager des projets immobiliers novateurs ayant deux dénominateurs communs : un emplacement stratégique et un excellent rapport qualité-prix.

Le quartier Almaz, un nouveau pôle urbain moderne, durable et harmonieux à Casablanca

Situé sur la rocade sud-ouest et conçu sur une surface de 135 hectares, le quartier Almaz se trouve être au cœur du développement urbain de la ville. En effet, se trouvant à seulement dix minutes des zones de Dar Bouazza, Bouskoura, CasaNearshore/Sidi Maarouf, Casa Anfa sans oublier sa proximité à l’hôpital Cheikh Khalifa et les facultés mitoyennes, le quartier est le lieu de jonction des principales zones de la ville. Le quartier est également connecté en quelques minutes aux autoroutes Rabat-El Jadida et Casablanca-Marrakech.

Avec une offre principalement résidentielle composée de 4000 appartements en résidences fermées et sécurisées et de 1000 lots de terrains pour villas et villas, le quartier se réserve une assiette foncière de 27 hectares afin de fournir le quartier d’un large éventail d’équipements et de services étalés sur 12 hectares ainsi que 15 hectares d’espaces verts dont 5 hectares de parc aménagé, devenant ainsi l’incarnation d’un mode de vie plus serein et équilibré.

Outre une aire de jeux réservée à leur usage, les résidents peuvent profiter de tarifs préférentiels pour accéder aux terrains multisports de l’Ecole internationale de Casablanca ouverte dans le quartier depuis septembre 2018. D’autres commodités sont prévues avec l’installation prochaine d’une station-service, de mosquées ainsi que plusieurs services de proximité.

Pensé pour répondre aux nouveaux besoins des citadins, Quartier Almaz combine des espaces contemporains au sein de résidences fermées et sécurisées, garantissant l’opportunité de vivre la ville sans ses inconvénients. Le programme profite également d’une ceinture verte étalée sur plus de 5 hectares : elle offrira aux couples et aux familles une large promenade au cœur de la métropole.

Avec plus de 80 % du programme en cours de commercialisation déjà livré, représentant trois résidences de 630 appartements, et 544 lots de villas, Quartier Almaz est aujourd’hui une réalité. Un succès qui confirme l’expertise de Saham Immobilier et traduit toute la confiance que ses clients lui accordent. D’autres tranches d’appartements et de lots de terrain sont en cours de conception et seront lancées à la commercialisation dans les mois à venir.

Pour inaugurer les terrains multisports de l’Ecole internationale de Casablanca, Quartier Almaz organise le tournoi “Génération Almaz”, un événement associatif destiné aux enfants démunis, l’occasion de faire d’une rencontre sportive un moment d’échange et de partage des valeurs communautaires.