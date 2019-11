Emission d'un emprunt obligataire d'un milliard d'euros pour le Maroc

Cette émission, qui a marqué le retour du royaume sur le marché financier international après une absence de cinq ans, a connu “un succès remarquable auprès des investisseurs internationaux”, indique le ministère dans un communiqué.

Outre le rendement qui constitue le niveau le plus bas jamais obtenu par le Maroc sur le marché international, cette émission a bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille, pour une transaction en euros, dépassant les 5,3 milliards d’euros au cours de la transaction avec plus de 285 investisseurs impliqués, fait savoir le ministère.

Tournée européenne

“Ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des grandes institutions financières internationales et des agences de notation”, se félicite la même source, notant que cette émission fait suite à un roadshow d’une semaine mené par le ministre de l’Economie et des finances Mohamed Benchaâboun, accompagné d’une délégation de la Direction du Trésor dans les principales places européennes.

La délégation a ainsi visité Paris, Zurich, Londres, Francfort et Amsterdam/La Haye, et a tenu une trentaine de réunions avec plus de soixante investisseurs dont des gestionnaires de fonds, des assureurs, et des fonds de pension. “Au cours de ce roadshow, les investisseurs ont apprécié en particulier la stabilité politique dont jouit le royaume, la résilience de son cadre macroéconomique confirmée par le maintien de la notation Investment Grade depuis plus d’une décennie, ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite du roi, qui augure d’un renforcement des perspectives économiques du Maroc”, lit-on dans le communiqué.

Cette émission a été réalisée afin de permettre la participation des investisseurs aussi bien européens qu’américains, note la même source.

(Avec MAP)