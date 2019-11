Émigrer au Canada: courage, fuyons!

Ils sont cadres supérieurs, chefs d’entreprise, avocats et médecins. Leurs revenus leur permettent d’habiter les quartiers les plus huppés des grandes villes marocaines, leurs enfants sont scolarisés dans les écoles les plus réputées. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à quitter ce Maroc confortable, laissant derrière eux famille, carrières et privilèges sociaux. Beaucoup choisissent le Canada.

Terre d’accueil, terre d’exil ou tout simplement terre de “la nouvelle chance”, le pays à la feuille d’érable séduit par son accessibilité, son économie florissante, sa qualité de vie, sa société cosmopolite, et bien d’autres facteurs qui le démarquent de l’Europe occidentale ou des Etats-Unis, destinations classiques de nos CSP+. Ces nouveaux arrivants se démarquent des anciens migrants marocains.

Nouveaux profils

Abdelhamid Bamhamed, chercheur au Canada

“Nous observons une arrivée considérable de Marocains […] qui avaient des trains de vie plutôt aisés […] et qui laissent tomber leurs...