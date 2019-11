Lire Casablanca, abécédaire d’une ville moderne

Vingt-et-un ans après le magistral ouvrage Mythes et figures d’une aventure urbaine de Jean-Louis Cohen et Monique Eleb (Hazan, 1998), qui demeure l’ouvrage de référence sur le sujet, deux anciens professeurs du lycée Lyautey ajoutent leur grain de sel à la compréhension visuelle et urbaine de la capitale économique avec Lire Casablanca, une grammaire d’urbanisme et d’architecture.

Nicolas Alexandre a enseigné l’histoire, Emmanuel Neiger les lettres classiques, et tous deux ont été guides-médiateurs pour les journées du Patrimoine de Casablanca. Ils proposent ici une grille de lecture dont Bernard Toulier, l’expert auprès de l’UNESCO, salue la précision “quasi archéologique” et la richesse de la documentation.

Il est question ici de syntaxe, de grammaire, de composition, de matériaux, de styles, d’ornements. “Ils nous donnent les outils nécessaires à l’appréhension des théories urbaines, la perception du rôle des institutions et des mécanismes fonciers et...