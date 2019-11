Bilan du plan Halieutis : que valent les réponses du ministère de l'Agriculture ?

Aziz Akhannouch persiste et signe. A la Chambre des conseillers le 19 novembre pour une session de questions orales au gouvernement, le ministre de l’Agriculture a profité d’une question du groupe parlementaire de son propre parti, le RNI, pour défendre le bilan du plan Halieutis, initié il y a dix ans sous son égide et par son département. L’occasion pour le président du RNI de critiquer le récent rapport de la Cour des comptes consacré à l’évaluation de cette stratégie.

Devant les conseillers, le président du parti de la colombe a ainsi affirmé qu’Halieutis était “la stratégie sectorielle la plus efficace, qui a donné des résultats tangibles et permis de valoriser et rentabiliser le produit halieutique, sans omettre le volet social des professionnels du secteur”. Le chef de file des “indépendants” a également tancé l’institution pilotée par Driss Jettou pour avoir, selon lui, “mal traité les réponses de [son] département aux différents manquements relevés par les commissaires aux comptes” en les plaçant “dans les dernières pages de la section consacrée au plan Halieutis”.

Et ce alors que la Cour...