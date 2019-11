Partis, syndicats et associations progressistes veulent former un Front Social commun

Plus d’une dizaine de partis politiques, centrales syndicales et associations de droits humains se sont réunis autour d’un “Front social de soutien aux mouvements de protestation” qui devrait prochainement voir le jour. Si l’initiative n’est pas récente, elle se veut un appui solide aux mobilisations et se verra accompagnée par la création d’un Observatoire social.

Par Mehdi Mahmoud