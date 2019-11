Modèle de développement : une commission, des questions et un début de réponse

Attendue depuis plus d’un an, la commission voulue par Mohammed VI et chargée de plancher sur un (nouveau) modèle de développement a officiellement vu le jour avec la nomination le 19 novembre de l’ancien ministre de l’Intérieur et actuel ambassadeur à Paris Chakib Benmoussa.

Pour un projet qui a suscité autant de débats, forums, rapports et autres listes de propositions, le communiqué du cabinet royal laisse sur sa faim. “Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, mardi 19 novembre 2019 au Palais Royal à Rabat, M. Chakib Benmoussa, que le Souverain a chargé de la présidence de la Commission spéciale sur le modèle de développement”, annonçait simplement le communiqué.

Pour comprendre les orientations de Mohammed VI, les premiers indices sont donc à aller chercher dans les discours royaux. L’appel à mener une réflexion sur le modèle de développement national remonte en effet à octobre 2017, lorsque le roi constatait devant le Parlement que l’actuel modèle “s’avérait aujourd’hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens”.

“Cette commission ne tiendra lieu ni de second...