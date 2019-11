Le "je t'aime moi non plus" d'Abdellatif Jouahri

Ce jeudi 21 novembre à Rabat, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, s’est exprimé lors de l’événement “Africa Blockchain Summit 2019”. La conférence avait pour objectif de saisir les enjeux de la technologie blockchain dans le monde financier ainsi que les opportunités de cette dernière pour les banques centrales des pays.

Le wali de BAM a profité de son allocution pour présenter les opportunités de la blockchain dans le système financier. Il annonce la couleur dès le départ : “La blockchain est de loin la technologie la plus disruptive de cette décennie. Elle est souvent présentée comme une innovation aussi importante que la naissance d’Internet, au regard de ses apports qui révolutionneraient les échanges numériques de valeur entre particuliers, et transformeraient de manière substantielle les modèles d’affaires.”

Les atouts de la tech

En effet, cette technologie est apparue de façon sulfureuse en 2009 via les cryptomonnaies, et notamment le bitcoin dont la technologie sous-jacente est la blockchain. Permettant le stockage et la transmission d’informations de manière sécurisée et sans possibilité de falsification, la blockchain permettrait d’améliorer la transparence et...