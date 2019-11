L'Alliance progressiste et l'USFP à la croisée des chemins

La grande maison socialiste face à son destin. C’est dans ce contexte que se sont réunies, ces 15 et 16 novembre à Stockholm, les différentes formations socialisantes et progressistes à l’occasion de la tenue de la convention de l’Alliance progressiste. Un sommet en forme d’état des lieux pour des structures partisanes confrontées aux mêmes crises et défis. Des défis nombreux qui concernent la tendance au repli national, cause de la montée des populismes, la crise écologique à grande échelle, ou encore l’accroissement des inégalités structurelles. Et un but commun : renouer autour des valeurs universelles et proposer de nouvelles alternatives pour faire front commun contre les différents périls politiques et sociaux dont la force prend des dimensions internationales. “La fondation de l’Alliance progressiste a été portée par la conviction que la coopération internationale est plus importante que jamais”, explique de son côté l’Alliance progressiste.

Un forum de discussion multilatéral en somme, auquel le Maroc était représenté par deux membres de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et Fatiha Saddas, député. Une action...