Thomas Reilly: “Nous devons sortir de la relation condescendante de “grand frère” à “petit frère” et discuter d’égal à égal”

Le 31 janvier 2020, date prévue pour le Brexit, les accords de libre-échange que le Royaume-Uni entretient avec plus de 180 États grâce aux traités de l’UE partiront en fumée.

Aux quatre coins du monde, la diplomatie britannique est actuellement à pied d’œuvre pour retricoter les accords commerciaux avec les pays concernés. À Londres, le 26 octobre dernier, le ministre marocain des Affaires Étrangères, Nasser Bourita, et le secrétaire d’État britannique chargé du développement international, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Andrew Murrison, ont conclu un accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Thomas Reilly, l’ambassadeur du Royaume-Uni dans le royaume, a été l’un des grands artisans de ce nouveau partenariat. Bon francophone, ce baroudeur et fin connaisseur de l’Egypte, de l’Argentine et du Yémen explique passer 40% de son temps à sillonner les routes du royaume, en 4×4 ou à vélo, depuis deux ans et demi qu’il est en poste à Rabat.

Le Maroc et le Royaume-Uni...