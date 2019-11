The Guilty, Papicha, Betweenatna et Lúcia de Carvalho: les sorties de la semaine

Thriller sans appel

Cinéma. Un coup de fil et tout bascule pour Asger Holm (Jakob Cedergren), policier armé d’un casque et d’un micro, posté au standard téléphonique de son commissariat. Après avoir reçu l’appel d’une femme venant d’être enlevée, la ligne se coupe brutalement. Asger Holm s’engage alors dans une lutte pour la sauver, uniquement par téléphone. Parviendra-t-il à démêler cette sombre affaire?

La 27e édition de la Semaine du film européen au Maroc programme The Guilty, qui a remporté le prix de la critique du Festival international du film policier de Beaune 2018. C’est le premier long-métrage du jeune réalisateur danois Gustav Möller. L’idée du film lui est venue à l’écoute, sur YouTube, d’un véritable appel d’urgence d’une femme kidnappée. Dans ce thriller, le son prend presque le pas sur l’image et embarque le spectateur dans une enquête haletante et auditive.

Le 16 novembre à 19h au cinéma Colisée de Marrakech, le 18 novembre à 20h...