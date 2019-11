Rolex, bijoux, des millions en cash… L’incroyable saisie chez l’ancien DG de l’agence urbaine de Marrakech

Le 4 juillet dernier, Khalid Ouaya, ancien directeur de l’Agence urbaine de Marrakech, a été interpellé par des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de la ville ocre, à bord de sa voiture, en possession de 500 000 dirhams en billets et d’un chèque de 8 860 000 dirhams, apprend-on de sources proches du dossier.

“Des cadeaux”

Le chèque en question a été rédigé par le plaignant Rachid Hosni, promoteur immobilier réputé de Marrakech, au profit la société IFA Conseil dirigée par l’épouse de Khalid Ouaya, également impliquée dans l’affaire.

Si ces sommes sont déjà faramineuses, les perquisitions menées dans ses deux villas à Marrakech et Rabat ont permis de saisir des objets encore plus coûteux. En plus de 2,5 millions de dirhams retrouvés en liquide dans son domicile, la police a saisi 42 montres et bracelets de luxe dont une dizaine de Rolex, mais aussi des Chopard, Hublot, Cartier, Bulgari, Boucheron. Dans la moisson, il y a aussi une centaine de bijoux sertis de pierres précieuses, plus de 74 sacs à main de luxe (Hermès, Valentino, Ferragamo, Prada, Céline, Christian...