Médecins imaginaires, comédien malgré lui

Quand les docteurs jouent les malades, le diagnostic est drôle. C’est le défi lancé et réussi par la troupe jouant Le K-Barré des médecins. Le spectacle de deux heures est composé de sketchs, de parodies musicales, de one-man et woman show et surtout d’une pièce sur-mesure : l’adaptation théâtrale par son auteure d’Un toubib dans la ville, le roman de Souad Jamaï, paru en 2016.

La pièce dévoile les consultations d’un médecin généraliste vues de l’autre côté du stéthoscope. Renversant les a priori, elle dresse le portrait d’une société marocaine dans toute sa diversité “et sa schizophrénie”, explique son auteure. Des patients lambda aux hypocondriaques, en passant par ceux venus directement des hauteurs de l’Atlas, les spectateurs découvrent un panel de protagonistes dans une salle d’attente où toutes les classes sociales se rencontrent.

Soigner l’image à tout prix

Ces derniers mois, la tension est palpable dans le corps médical marocain : entre les grèves estudiantines et la révélation de scandaleuses arnaques de praticiens du secteur privé (voir l’article de TelQuel du 8 mai 2019), sans parler...