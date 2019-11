L'appel d'offres pour l'acquisition des 700 nouveaux bus annulé

Quelques semaines après l’annonce par le président du Conseil de la ville de Casablanca, Abdelaziz Omari, de l’acquisition de 700 nouveaux bus pour la capitale économique, l’appel d’offres lancé dans ce sens par l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida a été annulé le 14 novembre. Une décision “expliquée par l’excessivité des prix des offres reçues, par rapport aux coûts estimatifs établis par l’ECI qui sont de 550.800.000 dirhams pour chacun des premier et deuxième lots, et de 576.000.000 dirhams pour le troisième”, indiquent Médias24, Al Aoual et Alyaoum24.

Cet appel d’offres prévoyait l’acquisition de deux lots de 270 bus standards ainsi qu’un troisième lot de 160 bus accordéons. Ces bus devaient être mis en circulation courant 2021. D’après les informations de Médias24 citant le directeur de l’ECI Al Baida, cette décision concerne uniquement les 350 bus qui devaient être acquis par l’ECI. Désormais, c’est Alsa qui se chargera de l’achat de la flotte, qui restera financée à moitié par l’ECI.

Actuellement, “Alsa Al Baida”, dénomination donnée à la nouvelle filiale casablancaise du groupe Alsa Transport, opère avec quelque 250 véhicules “dans un état fortement détérioré”. Une flotte qui avait été reprise de M’dina Bus, dont le contrat a expiré le 31 octobre. Alsa Al Baida est également censée mettre en circulation, de manière progressive, 400 bus d’occasion dont la livraison est prévue pour fin janvier 2020, avant le déploiement à partir de 2021 de la nouvelle flotte de 700 bus.

Aussi, selon nos informations, la ville de Casablanca tente de répondre à une question épineuse : comment assurer la continuité du service avec la flotte vétuste de l’ancien prestataire M’dina Bus ?

Pendant cette phase transitoire, et en attendant la réception de 700 véhicules neufs dont des BHNS (bus à haut niveau de service), les services de l’ECI Al Baida ont décidé de faire l’acquisition de véhicules d’occasion mais répondant aux prescriptions techniques du nouveau cahier des charges.

Ainsi, des offres émanant de Suède et de Norvège ont été un temps envisagées avant d’être écartées pour cause d’insuffisances techniques du matériel roulant. Sur les 400 bus devant être commandés durant la phase intermédiaire, l’ECI prévoit d’en importer 245 à sa charge, en provenance de pays comme les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne. “Un processus difficile car impliquant un effort de prospection en Europe”, souligne une source à la wilaya. D’autant que, poursuit la même source, “certains fournisseurs tentent de liquider leurs vieilles flottes en nous faisant miroiter leurs marques”.