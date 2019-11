L'ALCS alerte sur les difficultés d'accès au médicament contre l'hépatite C

Dans un communiqué de presse datant du mercredi 13 novembre, l’Association de lutte contre le sida (ALCS) a alerté sur la nécessité de renouveler au plus vite l’appel d’offres concernant les traitements de l’hépatite virale de type C, des tests de diagnostic de la pathologie et d’élargir la couverture Ramed aux patients à faibles revenus pour rendre ces médicaments plus accessibles.

Chers médicaments

Plusieurs failles sur les appels d’offres qui ont été mis en place justifient leur annulation par le ministre de la Santé Khaled Ait Taleb, selon l’association. Parmi les faiblesses identifiées par l’association dans son communiqué : “Le coût très élevé du médicament qui devait être acheté à un laboratoire étranger au prix de 4950 dirhams la boîte, sachant que le médicament fabriqué par trois laboratoires marocains aurait coûté seulement 2660 dirhams.”

L’ALCS invite néanmoins le ministère de la Santé à réaliser un appel d’offres rapidement, expliquant que des patients sont dans l’attente de ce traitement depuis plus de trois ans. Un retard qui accroît les risques “de survenue de complications, notamment la cirrhose et le cancer du foie qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire et coûteuse”, alerte-t-elle.

Une question de santé publique

L’ALCS appelle plus largement les institutions publiques, dont le ministère de la Santé, à mobiliser davantage de fonds, dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2020, pour élargir “l’accès aux bilans de suivi biologique”. Elle met également l’accent sur la nécessité de “lancer des campagnes de dépistage”.

L’hépatite C virale est en effet une pathologie pouvant devenir chronique et transmise principalement par le sang. 400 000 Marocains auraient déjà contracté la pathologie et 5000 en meurent chaque année, selon une étude du Journal of Viral Hepatitis.