Auto-hogra

Il y a des moments plus solennels que d’autres, des temps dans l’année plus propices à la célébration. Cette période en fait partie. L’Europe a célébré l’armistice marquant la fin de la Grande Guerre. L’Inde a célébré Divali en lumières et en couleurs, l’Alsace commence à préparer ses marchés de Noël.

Et ici, il y a eu la commémoration de la Marche verte. C’est une des dates fondamentales pour la construction de la nation, un des piliers du patriotisme. Et parmi les festivités organisées pour célébrer cet anniversaire, il y a eu un grand match de foot. Toi, cette idée, tu la trouves super. Quoi de plus fédérateur qu’un beau match de foot? Tu trouves ça toujours très fort et puissant, les rassemblements autour du ballon rond. Le match a eu lieu dans le grand sud marocain, avec des stars du ballon rond et même certains des dieux du stade. L’affiche était prometteuse: l’Afrique face au reste du monde.

C’est beau et prometteur comme titre. Ça peut faire rêver, footballistiquement parlant, mais aussi métaphoriquement. Mais bon, tu ne vas pas...