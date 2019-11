Le groupe hôtelier "Radisson Hotel Group" ouvre son premier hôtel à Casablanca

Radisson Blu, la marque hôtelière haut de gamme de “Radisson Hotel Group” qui offre des services personnalisés d’accueil au sein d’espaces élégants, est fière d’annoncer l’ouverture de son premier hôtel à Casablanca et le deuxième hôtel du groupe hôtelier au Maroc.

Créé et conçu par Jaime Beriestain, l’architecte chilien de renom, le Radisson Blu Hotel est appelé à devenir l’un des hôtels les plus élégants de la ville.

Au cœur du Casablanca d’autrefois

Situé en plein centre du mythique boulevard Mohammed V, à proximité de l’ancienne médina et d’autres attractions touristiques majeures, le Radisson Blu Hotel – Casablanca City Center fait face aux bâtiments d’inspiration Art déco. L’hôtel, qui se situe à seulement cinq minutes de la Marina Casablanca, mais aussi du quartier des affaires et du quartier Habous, offre une immersion totale dans le Casablanca d’autrefois ; il est également la base idéale pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

S’exprimant sur cette nouvelle ouverture, Tim Cordon, vice-président principal du secteur Moyen-Orient et Afrique au sein du Groupe hôtelier Radisson, a déclaré : “Nous sommes ravis d’ouvrir les portes de notre premier hôtel à Casablanca, la plus grande ville du Maroc, mieux connue comme la ‘porte d’entrée de l’Afrique’. Depuis 2015, Casablanca a été classée première place financière africaine dans l’indice Global Financial Centres Index. C’est dans cet esprit, et compte tenu du potentiel illimité de Casablanca et du Maroc, que nous avons identifié ces deux destinations comme étant des marchés clés en Afrique pour le Groupe, et nous sommes fiers aujourd’hui d’y inaugurer un hôtel de ce calibre.”

120 chambres, 16 suites

Doté d’un design artistique et moderne, l’hôtel se compose de 120 chambres à la fois sophistiquées et chaleureuses, avec pas moins de 16 suites qui donnent sur de charmants bâtiments Art déco et sur l’océan Atlantique. L’hôtel, qui se veut également un espace entièrement dédié à l’art, présente une exposition artistique permanente d’œuvres réalisées par l’artiste moderniste marocain Mohamed Melehi, et dont les peintures se distinguent par un kaléidoscope de couleurs.

Laurent Vigneron, Directeur général du Radisson Blu Hotel – Casablanca City Center, a déclaré : “Nous sommes ravis d’accueillir nos invités à l’adresse la plus élégante de la ville. Chaque centimètre de l’hôtel vous coupera le souffle ! Vous retrouverez exposés au sein de ce haut lieu de luxe, les plus beaux objets d’art, de même que vous aurez accès à des intérieurs d’un chic exquis. Combiné à notre service ‘Yes I Can !’ de renommée mondiale, nos clients seront assurés de passer un séjour inoubliable au cœur de Casablanca.”

Gastronomie, art et vue panoramique

L’hôtel offre en outre aux voyageurs une immersion gastronomique de très haute qualité au sein de son restaurant “La Collection – Brasserie” et de son restaurant japonais “YUZU” : il donne accès à une grande diversité d’expériences culinaires.

Dans son Caprice Sky Bar, surplombant les toits au quatorzième étage, vous pourrez siroter les meilleurs cocktails de la ville au sein d’un cadre chic à côté d’une piscine rafraîchissante, tout en profitant d’une vue panoramique sur la ville et la mer.

Les clients pourront également se détendre au sein du spa haut de gamme multi marques ou encore faire quelques longueurs dans sa piscine intérieure et se détendre dans son jacuzzi.

Vous pourrez également avoir accès à une salle plénière spacieuse et éclairée naturellement, mais aussi à des salles de réunion intimistes et à des salons élégants exclusivement étudiés pour accueillir tous vos événements. L’espace événementiel s’étend sur 450 m² au total, tandis que le salon principal offre une superficie de 180 m².

