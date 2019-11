Inauguration de la rue Jacques Chirac dans le quartier culturel d’Abu Dhabi

Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis, a salué la désignation de l’une des rues principales du quartier culturel de Saadiyat à Abu Dhabi en l’honneur du défunt président français et ami des Emirats arabes unis, “rue Jacques Chirac”.

Son Altesse Sheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, membre du Conseil exécutif d’Abu Dhabi et président du Bureau exécutif d’Abu Dhabi, a inauguré aujourd’hui la rue Jacques Chirac en présence de plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que de l’Ambassadeur de France aux Emirats arabes unis, M. Ludovic Pouille, l’Ambassadeur des EAU en France, M. Ali Abdullah Al Ahmed, Son Excellence Falah Mohammed Al Ahbabi, Président du Département de l’urbanisme et des municipalités – Abu Dhabi et Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, Président du Département de la Culture et du Tourisme – Abu Dhabi. La fille de Jacques Chirac était également présente lors de l’inauguration.

La rue Jacques Chirac est l’une des rues principales les plus fréquentées de l’île de Saadiyat, s’étendant sur 4 kilomètres à partir du pont Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan et menant au Louvre-Abu Dhabi, un musée qui symbolise les liens d’amitié profonde entre les deux pays et sert de phare pour les échanges et la compréhension interculturels entre l’Est et l’Ouest.

La rue nouvellement inaugurée est magnifiquement dessinée avec un aménagement paysager décoratif de part et d’autre, avec vue sur le Musée du Louvre et le phare de Saadiyat. Elle accueille chaque année un grand nombre de visiteurs et de touristes des Emirats arabes unis et de l’étranger, ce qui en fait l’une des rues les plus animées de l’île de Saadiyat. Nommer l’une des rues les plus importantes de l’île de Saadiyat au nom du défunt Président français Jacques Chirac est profondément symbolique sur le plan culturel et humain.

L’Ambassadeur des EAU en France a déclaré dans son discours : “Jacques Chirac et le fondateur de la nation, Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, ont tous deux envisagé un jour où les Emirats arabes unis et la France assumeraient la responsabilité morale de rapprocher les peuples par l’inclusion et la tolérance. Leur mémoire et leur vision vivent et sont immortalisées à travers cette unité et coopération.”

L’Ambassadeur de France aux Emirats arabes unis, M. Ludovic Pouille, s’est exprimé : “Homme d’Etat français, Jacques Chirac était aussi un homme du Monde. Ce fin connaisseur du Moyen-Orient et du monde arabe s’était rendu à plusieurs reprises aux Emirats arabes unis : en 1997 notamment, où sa rencontre et les liens d’amitié noués avec le Père Fondateur, le regretté Cheikh Zayed, resteront à jamais dans nos mémoires. Jacques Chirac était un ardent promoteur du partenariat stratégique entre la France et les Emirats arabes unis. Convaincu du rôle de ce partenariat pour la stabilité régionale et mondiale, il a constamment œuvré en faveur de son renforcement. Au nom de l’Etat français, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités émiriennes pour ce geste hautement symbolique. En nommant cette rue ‘Jacques Chirac’, c’est un hommage appuyé qui est rendu à l’homme d’Etat et à son action, ainsi qu’à sa contribution essentielle à la relation bilatérale.”

Commentant l’inauguration, Son Excellence Falah Mohammed Al Ahbabi, Chairman du Département de l’Urbanisme et des Municipalités, a déclaré : “L’inauguration de la rue Jacques Chirac exprime le profond respect de nos dirigeants pour le défunt Président, ainsi que leur appréciation pour sa position envers les EAU aux niveaux régional et international et pour les réalisations remarquables en faveur de la paix et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.”

“Le nom de la rue est profondément symbolique tant sur le plan culturel qu’humain. Par cette inauguration, les dirigeants des Emirats arabes unis cherchent à souligner l’importance des échanges culturels et à célébrer et promouvoir la paix et la tolérance entre les nations”, a-t-il ajouté.