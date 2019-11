Calirra.com, ou le diamant avant-gardiste !

Des diamants exceptionnels, au prix direct de la Bourse, sans marges d’intermédiaires ! C’est la formule que propose Calirra, la marque créée par le Marocain Youcef Mezzour.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Diplômé de la prestigieuse Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en ingénierie et architecture, Youcef Mezzour met à la disposition de ses clients sa touche artistique pour la réalisation de bijoux sur mesure et intemporels. Ainsi, il associe son image à plusieurs designers italiens et russes pour la création de bijoux tendance et intemporels.

Calirra.com est basée sur un business model des plus performants. Elle offre la possibilité d’acquérir des diamants aux prix les plus compétitifs du marché : de la sélection du brut, en passant par la taille des diamants et leur certification, le diamantaire intervient sur toute la chaîne. S’armant des meilleurs fournisseurs dans le monde et travaillant uniquement sur commande et à flux tendu, Calirra fait ainsi plusieurs économies au profit du client final.

L’ancrage de Calirra à Anvers et à Paris va de pair avec l’excellence que s’impose la marque à offrir le meilleur du bijou à sa clientèle ; Anvers, plaque tournante du diamant mondial, qui facilite l’accès au diamant ainsi que sa livraison rapide dans ses Webrooms (showrooms digitalisés) ; et Paris, ville possédant le meilleur savoir-faire ancestral dans la fabrication, la création et la confection de bijoux.

C’est grâce à cette dimension internationale que Calirra regroupe tous les atouts nécessaires pour proposer à sa clientèle, déjà nombreuse, des bijoux exceptionnels surmontés des diamants les plus rares, aux prix d’Anvers.

“Notre affiliation aux Bourses internationales du diamant, et la pratique des faibles marges sur nos gros volumes de ventes, garantit à nos clients des prix allant jusqu’à 70 % moins chers que la concurrence, pour un diamant de qualité égale, voire souvent supérieure”, explique Youcef Mezzour, président fondateur de Calirra.

En effet, Youcef Mezzour est le seul marocain à faire partie du cercle fermé des 3 000 traders mondiaux du diamant. Avec cet avantage crucial, Calirra s’approvisionne en diamants au meilleur prix du marché, 7 à 20 % moins cher qu’un joaillier classique.

Rabat, première Webroom du Maroc

Afin de s’approcher davantage du client, Calirra ouvre la première Webroom du Maroc et d’Afrique à Rabat. Un showroom entièrement digitalisé qui offre une expérience client inédite. L’ADN de Calirra étant en ligne, celle-ci innove et fait peau neuve avec un tout nouveau site, calirra.com, permettant au client de devenir son propre bijoutier.

Très intuitif, calirra.com permet au client de sélectionner, seul, l’ensemble des critères de son bijou, de la qualité du diamant jusqu’à la monture finale. Cette vitrine en ligne répond à tous les désirs de luxe, de beauté et de rareté, proposant des solitaires, des alliances, des bracelets et des parures.

Calirra.com propose à sa clientèle des diamants exclusivement certifiés par les laboratoires de gemmologie les plus réputés du marché : GIA, HRD, IGI. Ces mêmes diamants composent les bijoux Calirra tout comme les bijouteries les plus réputées dans le monde.

Calirra, un diamantaire à la pointe des dernières technologies

Calirra confectionne ses bijoux à l’international dans la plus grande tradition joaillière avec ses ateliers partenaires parisiens, par les designers les plus réputés de la Place Vendôme. Ces derniers assurent une confection parfaite des bijoux et maîtrisent les outils les plus traditionnels et artisanaux de la fabrication, assurant la pérennité du savoir-faire joaillier.

D’autres outils modernes, tel que le prototypage 3D, viennent compléter ce savoir-faire ancestral, en permettant à Calirra de créer des montures où l’artisanat trouve ses limites. Afin de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante et exclusive, le diamantaire propose la possibilité de produire des modèles sur mesure. “Une cire est d’abord proposée au client afin qu’il puisse se projeter, ensuite nous produisons le bijou en utilisant un moule”, explique Youcef Mezzour.

Les experts de Calirra sont disponibles pour apporter des renseignements via des consultations sur rendez-vous au sein de la webroom à Rabat et du showroom à Casablanca.

Un programme de valorisation du diamant

Calirra garantit l’achat du diamant au meilleur prix du marché. “Nous nous engageons à rembourser la différence si le client trouve moins cher ailleurs. Notre programme de valorisation du diamant garantit aux clients de Calirra la reprise de leur diamant au prix d’achat, s’ils souhaitent l’échanger contre un achat d’une valeur deux fois supérieure. Ainsi, le client a l’assurance que la valeur de son diamant ne connaîtra aucune décote.”