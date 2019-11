Visa lance de nouvelles solutions de sécurité

Visa vient de lancer toute une série de nouvelles solutions de sécurité qui permettent de se prémunir contre les fraudes liées aux paiements. Ces nouvelles solutions ouvrent de nouvelles perspectives en matière de cybersécurité et de prévention de la fraude en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEMEA).

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Ces nouvelles solutions de sécurité ont été dévoilées en marge de la tenue du Sommet sur la sécurité CEMEA 2019, organisé à Barcelone en Espagne. Ce forum a permis de réunir tout un panel d’experts du secteur des paiements, mais aussi des commerçants et des fournisseurs de services.

Les nouvelles solutions de sécurité qui viennent d’être lancées par Visa contribuent à protéger l’intégrité de l’écosystème des paiements en détectant toute menace de fraude susceptible de survenir. Les clients de Visa se trouvent ainsi encore mieux protégés, sans avoir à débourser de frais supplémentaires, ni avoir à souscrire à de nouvelles inscriptions. Les institutions financières et les commerçants qui sont membres du réseau mondial de paiement Visa, se trouvent ainsi avantagés de manière sensible.

“Les cybercriminels tentent de contourner les défenses traditionnelles en essayant de dérober l’identité des personnes, mais aussi en tentant de collecter leurs données personnelles, d’obtenir des accès privilégiés à leurs comptes, ou encore d’attaquer les chaînes d’approvisionnement de tiers”, a déclaré Hector Rodriguez, Regional Risk Officer, CEMEA, Visa. “Les nouvelles solutions développées par Visa permettent de collecter différentes informations autour des paiements, mais aussi quantité de renseignements électroniques, tout en croisant des milliers de données compilées à partir d’enquêtes et de rapports relatifs aux atteintes à la sécurité, et ce afin d’aider les institutions financières et les commerçants à résoudre les problèmes de sécurité les plus critiques auxquels ils doivent faire face”.

S’exprimant également à ce sujet, Neil Fernandes, responsable des risques pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Visa, a déclaré : “Les résultats de notre enquête conduite lors du ‘Security Week’ au Maroc révèlent une évolution remarquable au niveau de la confiance qu’ont les consommateurs en paiements électroniques, manifestée par la progression des volumes de transactions. Il est essentiel que nous puissions maintenir cette confiance et la perpétrer, non seulement auprès des consommateurs, mais aussi auprès des entreprises et des gouvernements, et ce afin d’assurer une plus véritable digitalisation du commerce. La collaboration avec nos partenaires est la clé du succès de cette mission, et c’est pourquoi des plateformes telles que le Sommet sur la sécurité sont importantes puisqu’elles permettent de traduire nos efforts en résultats tangibles et de soutenir nos ambitions commerciales au niveau de l’ensemble de la région, ainsi que nos objectifs de transformation digitale.”

Selon un rapport mondial réalisé par Forrester Consulting et commandé par Visa, les attaques réalisées au niveau des GAB, qui exploitent les vulnérabilités des institutions financières afin de réussir à soustraire frauduleusement de l’argent à partir des guichets automatiques, commencent à devenir de plus en plus fréquentes. En même temps, les fraudes réalisées sans carte lors d’achats en ligne sont certes devenues moins fréquentes, cependant elles ont réussi à occasionner, à elles seules pour les entreprises, près de 40 % des pertes liées à la fraude et aux coûts opérationnels. Afin de parvenir à relever tous ces défis, il est impératif de réussir à gérer la fraude liée aux paiements de manière globale et transversale.

Protection de l’écosystème contre les menaces

La confiance est au centre de toute transaction Visa. Au fur et à mesure que les menaces évoluent, les solutions de sécurité liées aux paiements de Visa s’améliorent et protègent sans cesse de manière plus efficace l’écosystème dans son ensemble (personnes, données et infrastructures). Ces solutions permettent aussi de maintenir un climat de confiance et de connecter le monde grâce à un réseau de paiement numérique encore plus innovateur, plus fiable et plus sûr.

Parmi ces solutions, on retrouve :

– Visa Vital Signs – Cette solution permet de surveiller de manière active toutes les transactions qui sont effectuées et d’alerter les institutions financières lorsque des activités frauduleuses potentielles sont détectées au niveau des guichets automatiques ou auprès des commerçants. Visa peut, automatiquement ou en coordination avec les clients, intervenir afin de suspendre toutes activités malveillantes.

– Visa Account Attack Intelligence – Elle analyse en profondeur un très grand nombre de transactions traitées par Visa et réussit à identifier les institutions financières et les commerçants ciblés par les pirates informatiques, qui tentent de deviner leurs numéros de compte, et hacker les codes de sécurité liés à leurs comptes. La technologie du Machine Learning permet de mettre en place des modèles d’énumération hautement sophistiqués, tout en éliminant les faux process et en alertant les institutions financières et les commerçants concernés à chaque fois que ces faux process sont détectés.

– Visa Payment Threats Lab – Permet de créer un environnement destiné à tester les différents paramètres liés à la spécificité de chaque métier. Par exemple, Visa peut vérifier si une entreprise valide effectivement ses cryptogrammes (les codes générés de manière dynamique et unique à chaque transaction) liés aux transactions réalisées avec une carte à puce de type EMVMD.

–Visa eCommerce Threat Disruption – Une solution exclusive qui utilise une technologie sophistiquée et des techniques d’enquête de très haut niveau qui permettent d’analyser de façon proactive le front-end des sites Web de commerce électronique. Cette solution permet également de pister toutes les données de paiement susceptibles d’abriter des logiciels malveillants.

De cette manière, la présence de programmes malveillants sur les sites Web de paiement électronique s’en trouve considérablement limitée et le risque que les données relatives aux paiements effectués par les clients soient exposées devient complètement exclu.

Ces nouvelles solutions peuvent être croisées avec d’autres solutions telles que Visa Payment Threat Intelligence, qui fournit aux clients et aux commerçants du monde entier des renseignements cybernétiques à la fois exploitables et informatifs. Ces applications délivrent, en un temps opportun, des rapports de renseignements, des services techniques et du matériel didactique, à travers un système d’alertes, d’analyses, d’indicateurs techniques et de mesures d’atténuation des menaces potentielles de cybercriminalité, mais aussi de compromission des comptes et des fraudes.