SUPINFO Maroc remporte un hackathon organisé par la NASA

L’équipe de l’établissement d’enseignement a gagné le concours mondial #SpaceApps Challenge 2019 de la NASA, lancé par l’ambassade américaine à Rabat en collaboration avec Loop for Science and Technology.

SUPINFO Maroc brille au niveau mondial. L’équipe de l’établissement d’enseignement leader en informatique, a remporté le concours international #SpaceApps Challenge 2019 organisé par la NASA et lancé par l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, en collaboration avec Loop for Science and Technology.

Cette compétition annuelle d’envergure planétaire a rassemblé des équipes du monde entier, en vue de travailler à la résolution de plusieurs défis proposés par l’agence spatiale américaine.

Représentée par les étudiants Simon Samy et Mehdi Loukach, l’équipe de SUPINFO Maroc a remporté le concours en résolvant deux catégories de problèmes proposés par la NASA : “1UP for NASA Earth and Show the World Data”.

Le challenge a consisté à créer un jeu vidéo en se basant sur les données de la NASA Earth, offrant aux joueurs un moyen original et ludique d’être sensibilisés à la création de l’univers.

L’équipe de SUPINFO Maroc a conçu dans ce cadre une application Web 3D qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les données de la NASA en parcourant différentes époques, du Big-Bang à l’apparition des premières traces de vie sur Terre.

Basé sur la science, les mathématiques, la physique, la chimie et l’astronomie, le jeu constitue un support parfait pour s’informer et s’éduquer, tout en offrant une expérience de divertissement agréable.