Sol Radio, une nouvelle station musicale dans le paysage radiophonique

Le paysage radiophonique s’agrandit. La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a octroyé, mardi 12 novembre, une licence à Sol Radio, qui sera diffusée par voie hertzienne terrestre en FM. Aux commandes de cette nouvelle radio orientée musique et divertissement, Omar Essaidi, ancien directeur musical de Hit Radio et ancien directeur des programmes de la webradio NRJ.

Validation de la HACA

A l’occasion de la cérémonie de signature du cahier des charges, la présidente de la HACA, Latifa Akharbach, a réaffirmé “l’engagement de l’institution en tant qu’instance constitutionnelle indépendante de régulation et de bonne gouvernance, dans l’accompagnement du processus de développement du secteur audiovisuel national en vue d’offrir aux citoyennes et citoyens marocains un paysage audiovisuel pluraliste, diversifié et de qualité”, selon un communiqué.

Elle a également formulé, au nom des membres du CSCA, “le vœu d’une réelle contribution de Sol Radio au développement de la production culturelle et musicale nationale, à travers la promotion de la musique marocaine et l’accompagnement des jeunes talents de différentes régions du Maroc”.

Musique, divertissement et valeurs

Le directeur général de ce nouveau service radiophonique, Omar Essaidi, a quant à lui affirmé l’engagement de Sol Radio dans l’enrichissement de l’offre radiophonique marocaine et la valorisation des expressions artistiques patrimoniales et modernes, déclarant que “dans l’esprit de Sol Radio, la musique et le divertissement sont d’abord des vecteurs de valeurs, notamment en matière d’éducation esthétique et artistique, et de rayonnement culturel”.

Pour rappel, la HACA a octroyé, depuis sa création, 14 licences pour l’établissement et l’exploitation de 23 services radiophoniques privés, couvrant les 12 bassins d’audience répartis sur l’ensemble du territoire national, fait savoir le communiqué.

Avec MAP