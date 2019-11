Mercedes-Benz CLA Coupé : L'intelligence automobile dans toute sa splendeur

Le nouveau Mercedes-Benz CLA Coupé s’impose non seulement comme le véhicule le plus séduisant de sa catégorie mais aussi comme un modèle d’intelligence. Le nouveau modèle s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur, avec un design tout aussi emblématique.

La nouvelle génération de véhicules compacts a très largement contribué au rajeunissement et au changement d’image de la marque Mercedes-Benz. Le CLA joue un rôle particulièrement important pour la conquête et la fidélisation de nouveaux clients. Au plus fort des heures de gloire du CLA, plus de deux tiers des acheteurs provenaient de la concurrence. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des acheteurs de CLA est inférieure d’une dizaine d’années à celle du client Mercedes-Benz moyen. Globalement, on peut dire que les 750 000 exemplaires de CLA Coupé et Shooting Brake de première génération ont largement contribué au succès des compactes.

Jusqu’en mars 2020, le nouveau CLA sera aussi disponible en version “Edition 1”.

A l’extérieur comme à l’intérieur, cette série produite en quantité limitée se démarquera par de nombreux détails visuels soulignant son caractère exclusif. Le nouveau CLA est fabriqué dans l’usine de Kecskemét, en Hongrie, et commercialisé au Maroc en novembre 2019.

Le design : de l’émotion à l’état pur

Coupé quatre portes oblige, le nouveau CLA séduit par un design épuré. Il porte en lui les gènes de la “pureté sensuelle” qui constituent la signature du design Mercedes-Benz. Parfaitement proportionné, il se rapproche de très près des premiers croquis des designers. Il possède un capot long, un habitacle compact, une voie large associée à des ailes proéminentes et, enfin, un arrière de type GT avec un profil très prononcé.

L’association d’une ligne de haut de glace très étirée et de portes sans encadrement prête au CLA Coupé un caractère incomparablement sportif et élégant. L’avant est marqué par un design en forme de “nez de requin” et par un capot long à bossages.

Les phares fins, le capot bas et la calandre diamant à étoile centrale donnent au véhicule un visage sportif. Les feux arrière étroits en deux parties et la plaque d’immatriculation déportée sur le pare-chocs accentuent l’effet de largeur que renvoie l’arrière du CLA.

L’habitacle très en arrière et la poupe sportive de type GT marient sportivité et élégance. Les flancs aux lignes épurées, dessinés avec soin, créent un jeu d’ombre et de lumière intéressant. L’absence de ligne de brisure en partie haute se traduit par une carrure extrêmement musclée et athlétique, et ce de bout en bout, du passage de roue avant à la partie arrière, dont le modelé est quasi sculptural. La voie large, les passages de roues proéminents et les roues affleurantes soulignent le dynamisme du véhicule et lui donnent une allure sportive.

A l’intérieur, tous les éléments obéissent à deux mots d’ordre stylistiques : “high-tech” et “jeune et avant-gardiste”. Cela commence par le volant et se poursuit par le module de commande de la poignée de porte, par la console centrale et par les sièges. Comme sur la Classe A, l’architecture unique de l’habitacle est due notamment à sa planche de bord de conception novatrice. En effet, les stylistes ont renoncé à la casquette au-dessus du tableau de bord. Ainsi, le volume principal de la planche de bord, qui évoque la forme d’une aile, s’étire sans aucune rupture d’une porte à l’autre. L’écran Widescreen de série est totalement indépendant. Le volume inférieur est séparé du volume principal par une illusion de “vide”, semblant ainsi flotter devant le tableau de bord. L’éclairage d’ambiance souligne cet effet. Les buses de ventilation façon turbines constituent un autre point fort sur le plan esthétique.

Un an après sa venue au monde, MBUX ne cesse d’apprendre

Lors de sa première présentation au salon CES 2018 de Las Vegas, le système MBUX – Mercedes-Benz User Experience a fait forte impression. Ses atouts ? Un processeur puissant, un écran et des graphismes haut de gamme, un affichage personnalisable, un affichage tête haute intégralement en couleur, un système de navigation à réalité augmentée, un logiciel doté d’une faculté d’apprentissage et, enfin, la commande vocale “Hey Mercedes”, qui chamboule les normes établies de l’automobile. Ce système a permis à Mercedes-Benz de révolutionner la façon de commander la voiture et de communiquer avec elle. Aujourd’hui, la marque franchit un nouveau cap. L’assistant intérieur MBUX simplifie la manière de commander le véhicule en la rendant plus naturelle. Le système de commande vocale connaît désormais les réponses en usage dans des domaines toujours plus nombreux. Grâce à un perfectionnement continu, il est même possible d’intégrer divers fournisseurs de contenus propres à chaque pays.

“Le nouveau CLA bénéficie de la toute dernière version du système de commande vocale MBUX – Mercedes-Benz User Experience. L’assistant vocal ‘Hey Mercedes’ est capable de comprendre des instructions nettement plus complexes et d’y répondre”, s’enthousiasme Sajjad Khan, membre du comité de direction de Mercedes-Benz Cars dédié à CASE et responsable du programme Digital Vehicle & Mobility. “Par ailleurs, l’assistant vocal ne se laisse plus perturber par les conversations des autres passagers : il répond uniquement aux instructions de la personne qui a activé le système en dernier en prononçant ‘Hey Mercedes’”, souligne-t-il encore.

L’assistant intérieur MBUX : une expérience utilisateur encore plus aboutie

Grâce à la reconnaissance des gestes, l’assistant intérieur MBUX augmente l’intelligence du véhicule. Avec sa technologie innovante, MBUX rend l’utilisation de ses propres fonctionnalités et des diverses fonctions de confort encore plus simple et encore plus intuitive. L’assistant intérieur fonctionne sans contact, aussi bien par temps ensoleillé que dans l’obscurité totale.

Il permet notamment l’adaptation des contenus affichés à l’écran dès qu’une main s’approche de l’écran tactile intégré dans la planche de bord ou du pavé tactile installé sur la console centrale. Selon le menu activé, certains éléments sont mis en relief. Par ailleurs, le système est capable de distinguer les desiderata du conducteur et du passager. Il sait, par exemple, sur quel siège la fonction de massage doit être activée.

La fonction de définition de favoris personnels est l’une des caractéristiques de l’assistant intérieur. Celle-ci peut être activée en formant un V avec l’index et le médium de la main maintenue sans bouger au-dessus de la console centrale. De cette façon, toute instruction pilotable via MBUX peut être enregistrée et activée en tout confort. Parmi les instructions typiques de la fonction favoris, citons “Guide-moi jusqu’à la maison”. Etant donné que le système est en mesure de détecter avec fiabilité qui donne les ordres, le conducteur et le passager peuvent mémoriser chacun d’un même geste de la main différents favoris personnels.

A cela s’ajoutent d’autres fonctions qui peuvent être pilotées de manière intuitive, sans avoir répété aucun geste au préalable. Le spot de lecture peut ainsi être allumé ou éteint dans l’obscurité en approchant brièvement la main du rétroviseur intérieur. Si, dans l’obscurité, le conducteur tend la main vers le siège passager non occupé, celui-ci est éclairé automatiquement. Le conducteur peut ainsi retrouver facilement les objets déposés sur le siège. Dès que la main quitte la zone, l’éclairage se désactive automatiquement.

“Hey Mercedes” : une meilleure compréhension et des réponses plus pertinentes

Le CLA bénéficie de la toute dernière version du système de commande vocale. Là encore, le système fait la distinction entre les occupants du véhicule. L’assistant vocal répond uniquement aux instructions de la personne qui a activé le système en dernier en prononçant “Hey Mercedes”.

La commande confort ENERGIZING : pour votre bien-être au volant

La commande confort ENERGIZING interconnecte différents systèmes de confort à bord du véhicule. Parmi les nouveautés figurent les recommandations intelligentes de l’ENERGIZING COACH dans le Pack ENERGIZING Plus. De manière générale, la commande confort ENERGiZING utilise de manière ciblée les fonctions de la climatisation et des sièges (chauffage, ventilation, massage), ainsi que diverses ambiances lumineuses et musicales, et permet un paramétrage “Wellness” spécifique en phase avec l’humeur ou les besoins du client.

Les Packs ENERGIZING : de nouvelles évolutions qui marient confort et intelligence

Parmi les nouveautés figurent les Packs ENERGIZING et l’ENERGIZING COACH. Ce service basé sur un algorithme intelligent recommande, selon la situation et les besoins des passagers, le programme le mieux adapté des Packs ENERGIZING. La montre connectée Mercedes-Benz vivoactive® 3 est également une première du CES. Si cette montre ou un autre système connecté Garmin® compatible est connecté, des valeurs personnelles telles que le niveau de stress ou la qualité de sommeil permettent d’optimiser l’adéquation des recommandations. L’objectif est de permettre aux passagers de profiter d’un maximum de bien-être et d’arriver détendus à destination, même lors de trajets fatigants ou assez monotones. Le pouls enregistré par le système Garmin® Wearable intégré est affiché sur l’écran média.

L’aérodynamisme : des solutions intelligentes et intelligemment conçues

L’aérodynamisme du futur CLA de série a fait l’objet d’une phase d’optimisation par simulations nettement plus longue que celle de son prédécesseur avant que les premières mesures sur les modèles ne soient effectuées en soufflerie. D’une part, les puissances de calcul disponibles étaient plus importantes. D’autre part, les équipes avaient une expérience plus poussée des outils de simulation et savaient comment les utiliser au mieux et le plus efficacement possible pour le processus de développement.

Les principaux avantages de la simulation ? Premièrement, une détermination simple des proportions exactes de la forme. Deuxièmement, une étude efficace de l’impact du changement de forme sur l’écoulement d’air autour des parties amont ou aval. Il n’est donc plus nécessaire de procéder à de quelconques modifications sur un modèle existant. Le résultat ? Il fait de nouveau référence, avec un Cx de 0,23.

Les optimisations sont particulièrement poussées. Elles ont été menées en étroite collaboration avec les designers. Elles portent, d’une part, sur la calandre et les logements des feux antibrouillard (le motif en relief en forme de losanges qui singularise le CLA a été restreint aux bordures pour des raisons aérodynamiques) et, d’autre part, sur la jupe arrière et le diffuseur (la hauteur de ce dernier a été revue). Parmi les nouveautés figurent les déflecteurs de passages de roues et leurs ailettes longitudinales, qui optimisent l’écoulement d’air au niveau des roues. Les jantes et les pneus ont également fait l’objet d’optimisations aérodynamiques. Cela concerne aussi bien les associations classiques que les “roues aérodynamiques” qui, grâce à une toute nouvelle conception, permettent de battre des records d’aérodynamisme tout en restant esthétiques. L’avant du véhicule intègre de série, derrière la calandre, un système de volet en deux parties qui régule le passage de l’air dans le compartiment moteur. Le carénage quasi intégral du soubassement englobe le compartiment moteur, le plancher principal, certaines parties de l’essieu arrière et le diffuseur.

Intelligent Drive : des fonctions empruntées à la Classe S

Le CLA bénéficie des systèmes d’assistance à la conduite les plus modernes, avec soutien coopératif du conducteur, et offre le meilleur niveau de sécurité active du segment grâce à un certain nombre de fonctionnalités issues de la Classe S. Pour la première fois, le CLA peut, dans des situations de conduite bien précises, rouler en mode semi-automatisé. Pour ce faire, il surveille son environnement avec une précision extrême grâce à des systèmes de caméras et radars perfectionnés qui permettent désormais une couverture allant jusqu’à 500 mètres devant le véhicule. Le CLA utilise également les données cartographiques et de navigation pour diverses fonctions d’assistance. L’assistant de régulation de distance DISTRONIC actif compris dans le Pack Assistance à la conduite en option peut venir en aide au conducteur dans une multitude de situations en se basant sur le trajet et adapter la vitesse en tout confort grâce à ses capacités d’anticipation, notamment dans les virages, les intersections ou les ronds-points. La dotation comprend également, entre autres, un assistant d’arrêt d’urgence actif dont les indications sont compréhensibles de manière intuitive.

Un freinage d’urgence assisté actif doté de fonctionnalités étendues est proposé de série à bord du nouveau CLA. Celui-ci peut contribuer efficacement, en fonction de la situation, à éviter ou limiter la gravité des télescopages avec des véhicules qui roulent plus lentement, qui s’arrêtent ou qui sont à l’arrêt, voire des collisions avec des piétons ou des cyclistes traversant la chaussée.

L’assistant de franchissement de ligne actif fonctionne entre 60 et 200 km/h et peut avertir le conducteur par des vibrations pulsées au niveau du volant lorsque le véhicule sort par mégarde de sa voie. Il peut contribuer, par des interventions de freinage unilatérales, à replacer le véhicule sur sa voie en cas de franchissement d’une ligne continue. Le système peut également intervenir en présence de lignes discontinues, mais uniquement si un risque de collision a été détecté avec des véhicules circulant sur la voie voisine, par exemple en sens inverse.

Les phares MULTIBEAM LED : une visibilité optimale en toutes circonstances

Un autre exemple d’intelligence automobile et de transfert de technologie du segment luxe vers la gamme compacte est celui des phares MULTIBEAM LED proposés en option. Ceci permet une adaptation extrêmement rapide et précise de l’éclairage extérieur aux conditions de circulation momentanées. Chaque projecteur du CLA possède 18 LED pilotables individuellement. La couleur des LED, proche de la lumière du jour, réduit la fatigue des yeux et facilite ainsi la concentration. La chaussée est toujours éclairée avec clarté et précision.