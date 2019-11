Avec Tanger Med, Sumitomo compte anticiper l’après-Brexit au Maroc

Si le Brexit n’en finit pas de finir, le Maroc pourrait bien tirer son épingle du jeu. Le conglomérat japonais Sumitomo Corporation va implanter au Maroc son centre alternatif de production, en prévision de l’après-Brexit. Le groupe s’est vu confier par l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) la vente de surfaces de parcs industriels, dans le but d’attirer les fabricants japonais désireux d’exporter vers l’Europe, selon un communiqué publié sur son site Sumitomo Corp, et relayé par le quotidien économique japonais Nikkei.

Suite à l’appel de l’agence spéciale Tanger Med (TMSA), Sumitomo devrait commercialiser cinq parcs industriels, d’une superficie totale de 13 km2, à proximité du port. Le conglomérat, vieux de plus de 400 ans et l’un des plus grands japonais, prévoit également de créer une joint-venture avec cette société marocaine afin de créer des parcs similaires ailleurs dans le royaume.

Une base pour exporter en Europe

“Les constructeurs automobiles et aéronautiques étendent rapidement leur présence au Maroc alors que le pays s’efforce de devenir une base d’exportation vers l’Europe, un peu comme le Mexique vers les Etats-Unis”, explique Nikkei, qui...