Le match de gala de la Marche verte ou le patriotisme bling-bling prêché dans le désert

Ils étaient attendus par tous. Rassemblés dans un avion de la Royal Air Maroc affrété pour l’occasion, une trentaine d’anciennes stars du ballon rond, d’Internet mais aussi de la chanson, et des journalistes triés sur le volet attendent de prendre la direction de Laâyoune depuis Marrakech. Mais l’engin ne peut prendre la direction du Sud marocain car les deux principaux maîtres de cérémonie du 44e anniversaire de la Marche verte se font toujours attendre. Les Bentley des deux retardataires finiront par arriver sur le tarmac à quelques minutes seulement de l’heure prévue du décollage.

Eux, ce sont les frères Azaitar, figures marocaines du Mixed Martial Arts (MMA) mais aussi présidents de l’Association sportive d’appui aux jeunes et aux œuvres charitables. Celle-ci chapeaute, aux côtés de la FRMF, depuis deux ans l’organisation du traditionnel match de gala disputé à l’occasion de la Marche verte. Un événement durant lequel se mêlent drapeaux rouge et vert, patriotisme bling-bling, strass et paillettes. Retour...