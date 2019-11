Espagne : accord de principe pour former un gouvernement de coalition entre les socialistes et Podemos

Le parti socialiste du chef du gouvernement espagnol sortant, Pedro Sánchez, et la formation de gauche radicale Podemos ont scellé un accord de principe pour former un gouvernement de coalition, ont annoncé ce mardi 12 novembre Pedro Sánchez et le représentant de Podemos, Pablo Iglesias.

Un gouvernement composé de ces deux formations, qui avaient échoué à s’entendre il y a quelques mois, nécessitera toutefois l’appui d’autres forces pour être investi par la Chambre des députés issue des dernières législatives. Suite au scrutin de ce 10 novembre, remporté par Pedro Sánchez, la majorité claire n’avait toujours pas été dégagée pour mettre fin au blocage politique que connaît le pays depuis 2015. Il s’était engagé, dès la victoire, à “former un gouvernement progressiste”.

Les deux partis disposent de 155 sièges au Parlement qui en compte 350. Selon le quotidien El País, des discussions ont commencé dans le plus grand secret dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 novembre. Le PSOE aurait proposé à Podemos un poste de vice-Premier et trois portefeuilles, ce que Pablo Iglesias aurait refusé. Les deux hommes se sont finalement mis d’accord sur un document “qui contiendrait des idées très générales sur la protection des droits sociaux et qui n’inclut pas la répartition des vice-présidences et des ministères”.

Toujours d’après El País, Pedro Sánchez a déclaré que l’objectif d’un tel accord était de “débloquer la situation politique bloquée depuis de nombreux mois en Espagne”, tandis que Pablo Iglesias voit en une telle alliance “le meilleur contre l’extrême droite”. Le parti Vox, quasi inexistant il y a un an, a réalisé une forte percée électorale suite au scrutin, se hissant désormais comme la troisième force du pays, avec 15 % des voix.

(Avec AFP)