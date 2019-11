Maroc - États Unis, une histoire de familles

En décembre 1959, le président américain Dwight Eisenhower faisait atterrir Air Force One pour la première, et dernière fois, à Casablanca. A l’invitation du roi Mohammed V, le chef d’État américain concluait une tournée au Moyen-Orient par un passage express au Maroc. L’occasion pour Mohammed V et Eisenhower de signer un accord autorisant l’armée américaine à se servir de bases aériennes marocaines dans le cadre de missions au Moyen-Orient et en Afrique.

Depuis, aucun locataire de la Maison Blanche ne s’est rendu dans le royaume dans le cadre d’une visite officielle. Pourtant, au crépuscule du règne de Hassan II, une nouvelle forme de diplomatie parallèle émerge entre le Maroc et les Etats-Unis. Car, durant les 20 dernières années, ce ne sont pas les présidents américains, mais plutôt leur Première dame, qui se chargent de représenter la Maison Blanche au Maroc.

Toutes le font dans le cadre d’un objectif commun: améliorer la situation des femmes marocaines. Une diplomatie parallèle qui s’affranchit du bipartisme américain, comme toujours quand il s’agit de politique étrangère.

Aux origines

En 1995, Hassan II se rend...