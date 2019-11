Face à la pénurie de Lévothyrox, patients et pharmaciens sous pression

Chaque fois que ma boîte de Lévothyrox compte peu de comprimés, je stresse, car je sais que j’aurai du mal à me procurer ce traitement chronique et surtout indispensable pour ma survie”, témoigne Abdellah, 39 ans, dont 6 ans sous Lévothyrox, qui lui a été prescrit pour son hypothyroïdie.

“Je suis enceinte de quatre mois et sous Lévothyrox depuis plusieurs années. Tout dérèglement pourrait engendrer un retard de croissance de mon fœtus” Hayat, 34 ans

“Quand je ne prends pas mon traitement, les symptômes de l’hypothyroïdie réapparaissent. Je me sens tout le temps essoufflé, fatigué et à court d’idées”, ajoute le jeune Casablancais. Pour Hayat, 34 ans, le problème est encore plus sérieux: “Je suis enceinte de quatre mois et sous Lévothyrox depuis plusieurs années. Ma gynécologue et mon endocrinologue m’ont tous les deux mise en garde contre les risques d’arrêt du traitement hormonal. Tout dérèglement pourrait engendrer un retard de croissance de mon fœtus.”

Une angoisse collective

Depuis le début du mois de juillet 2019, Abdellah et Hayat, comme des milliers d’autres patients atteints d’hypothyroïdie (carence de l’organisme...