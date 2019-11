Casa recherche bus désespérément, la CGEM se prépare à la chasse... les indiscrets de la semaine

Casablanca à la recherche de bus

Transport. Suite à la signature du contrat de délégation avec la société espagnole Alsa, la ville de Casablanca tente de répondre à une question épineuse: comment assurer la continuité du service avec la flotte vétuste de l’ancien prestataire M’dina Bus?

Pendant cette phase transitoire, et en attendant la réception de 700 véhicules neufs dont des BHNS (bus à haut niveau de service), les services de l’Etablissement de coopération intercommunal Al Baida (ECI) ont décidé de faire l’acquisition de véhicules d’occasion mais répondant aux prescriptions techniques du nouveau cahier de charges.

Ainsi, des offres émanant de Suède et de Norvège ont été un temps envisagées avant d’être écartées pour cause d’insuffisances techniques du matériel roulant. Sur les 400 bus devant être commandés durant la phase intermédiaire, l’ECI prévoit d’en importer 245 à sa charge en provenance de pays comme les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne. “Un processus difficile car impliquant un effort de prospection en Europe”, souligne une...