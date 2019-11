Au nom de la rose, l'USFP bat campagne pour... le parti socialiste espagnol

En pleine crise partisane et divisé à l’heure de son soixantième anniversaire, l’USFP fait campagne… en Espagne. La branche espagnole des socialistes marocains a récemment publié un communiqué dans lequel elle appelle les ressortissants marocains établis en Espagne à se rendre aux urnes à l’occasion des élections législatives du 10 novembre. Les consignes de vote sont claires, avec une seule volonté : faire barrage au parti d’extrême droite, Vox. “Ne laissez pas les populistes et xénophobes décider pour vous !”, mentionne la publication.

Comme s’il était lui-même engagé dans le sprint final de la campagne, le parti à la rose mentionne un vote “très important pour l’avenir de nos enfants” et “moteur” d’un projet de justice sociale. “Votre vote offre le droit à un système de santé moderne et renforcé, un élément transversal de toutes les politiques municipales. Votre vote forme une société où l’égalité des sexes ne fait plus de doute, tout comme l’égalité de traitement”, étaye le communiqué.