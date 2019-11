Andalousies atlantiques: Quand Essaouira tutoie le nirvana

Il y a ceux qui pleurent de douleur et d’autres de joie. Au forum des Andalousies “L’importance du lieu, l’importance du lien”, les larmes deviennent des armes. Elles coulent contre l’oubli, l’obscurantisme, l’amnésie. Imaginez… Vous vous réveillez à Essaouira, vous prenez votre petit déjeuner et vous vous dirigez vers un endroit qui vous subtilise votre supposée grandiloquence pour vous rappeler à un ordre humain que des “décideurs” choisissent à longueur de discours affligeants de vous en délester. Et vous le faites, avec force et conviction. Magique ? Que non pas !

Cette position debout et jamais couchée est un uppercut bienfaisant. Vous prenez place dans un lieu foudroyant d’histoires, vous vous laissez emballer par des mots puissants déclamés au rythme d’un battement de cœur menaçant, issus de vécus multiples et sporadiquement partagés. Vous êtes dans un envol inédit et vous êtes pris d’une panique qui réveille en vous votre vérité. Et c’est là que vous demandez à prendre la parole. Votre témoignage, boursouflé de choses enfouies et jamais révélées, fait de vous un passeur immédiat, provoquant d’autres réactions que le futur...