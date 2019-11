FIFM : Chiara Mastroianni, Ali Essafi et Mikael Persbrandt dans le jury

On connaît désormais la composition du jury du Festival international du film de Marrakech (FIFM) 2019, prévu du 29 novembre au 7 décembre. En plus de l’actrice et productrice écossaise Tilda Swinton qui présidera le jury, “huit personnalités d’exception et de renommée mondiale, représentant différentes expressions cinématographiques” viennent de la rejoindre, ont annoncé les organisateurs mardi 5 novembre dans un communiqué.

Un jury international

Le jury comptera ainsi la réalisatrice franco-italienne Rebecca Zlotowski, la réalisatrice britannique Andrea Arnold et l’actrice franco-italienne Chiara Mastroianni. Le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, l’acteur suédois Mikael Persbrandt, l’auteur et réalisateur afghan Atiq Rahimi et le réalisateur australien David Michôd feront également partie du jury.

Le Maroc sera représenté au sein du jury par le réalisateur Ali Essafi – Général, nous voilà (1997), Le Silence des champs de betteraves (1998), Ouarzazate Movie (2001) et Le Blues des Chikhates (2005).

“Ensemble, ils mettront à profit leur singularité et leur expertise en tant qu’auteurs, acteurs, réalisateurs et producteurs pour départager les 14 films en compétition officielle”, soulignent les organisateurs.

Hommage à Robert Redford

Les membres du jury devront notamment décerner l’Etoile d’or 2019, récompensant le meilleur film de la compétition, lors de la soirée de clôture le 7 décembre. Le festival rendra par ailleurs hommage au cinéaste Robert Redford qui a également confirmé sa présence à Marrakech.