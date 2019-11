CRI, convergence de l'IS... Laftit et Benchaâboun en duo pour rassurer les patrons

Au Hyatt Regency de Casablanca, se tenait le 4 novembre une conférence organisée par la CGEM en présence du ministre des Finances Mohamed Benchaâboun, de son homologue de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, ainsi que du président par intérim de la CGEM, Mohamed Bachiri. Une conférence sur le thème de “La consolidation de la confiance et la relance de l’investissement”, qui venait dans un premier temps pour rassurer un patronat inquiet des mesures du PLF 2020, et rappeler les orientations de l’Etat pour favoriser l’acte d’investir.

Une belle image…

“Nous sommes là d’abord pour réussir ensemble l’investissement, la création de richesse et d’emplois”, commence Mohamed Benchaâboun. Le ministre des Finances ouvre le bal avec un rappel des “bonnes” performances du Maroc et sa reconnaissance par les institutions internationales, notamment via la progression du pays dans le sacro-saint Doing Business.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette reconnaissance s’accompagne d’un meilleur classement du Maroc par l’organisme Standard & Poor’s, le même organisme qui a accepté de régler au gouvernement américain la somme de 77 millions de dollars concernant des accusations de notations...