Raffinerie russe: le projet est-il mort-né?

Depuis l’annonce, le 23 octobre, de la signature à Sotchi, en marge du forum économique Russie-Afrique, d’un accord pour la construction d’un complexe pétrochimique d’une valeur de près de deux milliards d’euros au Maroc, les seules informations publiques sur ce projet gigantesque – équivalent en termes d’investissement aux centrales solaires Noor II, III et IV réunies – provenaient d’un communiqué diffusé par l’officielle agence MAP.

On apprenait ainsi que l’accord avait été paraphé par le directeur général de la société MYA Energy, Moulay Youssef El Alaoui, par le président de la Banque de développement de la Fédération de Russie (VEB), Daniil Algulyan, et le vice-président du Centre russe pour l’exportation (EXIAR), Nikita Gusakov, et qu’il portait sur la construction d’une raffinerie en utilisant “l’expertise et les dernières technologies russes pour le raffinage et le stockage de produits pétroliers”.

Qui est Moulay Youssef El Alaoui?

Et c’est à peu près tout. Le registre du tribunal de commerce de Rabat indique en outre que MYA Energy est une société créée en octobre 2018, détenue à parts égales par Rahal Boulgoute, PDG de...