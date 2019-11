Omar Balafrej dénonce l’omerta sur le budget de la défense

Intitulée “Projet de Loi de Finances 2020 : lecture du modèle de développement marocain, principe d’équité fiscale et affaires de dépense publique”, la conférence organisée au siège central de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) mercredi 30 octobre a connu la participation du député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) Omar Balafrej, de l’économiste et militant des droits humains Fouad Abdelmoumni et du membre de Transparency Maroc Abdelaziz Messaoudi.

Manque de transparence

Dans son allocution, l’élu FGD a dénoncé le manque de communication du gouvernement au sujet des besoins de l’armée. Notant une augmentation de 30 % du budget alloué à la défense, il dénonce dénonce : “Lorsque le ministre ou le chef du gouvernement s’exprime sur les priorités, on n’entend jamais parler du budget de la défense ! Pourquoi ? Ce sont des choses qui doivent être discutées ! Les pays démocratiques ne dévoilent pas les secrets d’Etat. Il constituent des commissions de cinq à sept parlementaires qui sont par la suite soumis à un contrôle de la part des services de renseignements. Cette commission est alors mise au courant d’une partie de l’information classifiée afin de trancher. C’est ce qui est d’usage en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et dans toutes les démocraties du monde.”

Pour une ouverture du débat

Omar Balafrej a souligné la nécessité d’ouvrir le débat sur le budget de la défense maintenant qu’il constitue 4,5 % du PIB. Il a également insisté sur la nécessité d’avoir une industrie militaire qui crée des opportunités d’emploi au même titre que d’autres pays africains, comme l’Egypte qui produit des armes sous licence américaine.

“Ce débat qui embarrasse les députés, et qu’ils sont incapables de mener, c’est ce que j’appelle la crise interne du Parlement et de la scène politique en général. Il fait partie des tabous que l’on ne discute pas”, poursuit Omar Balafrej. Il conclut son intervention en rappelant son engagement en faveur de la monarchie parlementaire, et souligne la nécessité de renforcer le Parlement.