Mariam Abouzid Souali, femme à flammes

En dépit de son beau corps, de son visage rayonnant, de son regard malicieux, de ses mimiques intraduisibles, de sa générosité avérée, de sa douceur incomprise, de ses dits et non-dits solennels, la Terre n’a de cesse d’être bafouée. Cette Terre, dépouillée à longueur de progrès, d’innovations et de profits, agonise au vu et au su.

Mariam Abouzid Souali en rend compte, à sa saisissante manière, en tirant une sonnette d’espoir. “Je, demain…”, fringant intitulé de son actuelle exposition, fait et défait, pointant certains vilains acteurs. Elle met en scène des enfants qui se jouent du danger et des conséquences de leurs forfaits biberonnés dans l’inconscience pour mieux foudroyer l’irrationnelle gabegie de l’adulte.

Monumental engagement

A travers son combat, elle renvoie à des moments lumineux, emplis de lendemains meilleurs. L’espace qu’elle explore, tel un environnement, mêle l’humain et l’animal, leurs canaux d’oxygène. Ses œuvres nous parlent et nous croyons...