Eko en tournée, Hassan Hajjaj à Marrakech, les Andalousies à Essaouira... les sorties de la semaine

Rires en échos

Humour. Blagueur et musicien, Abderrahmane Ouaabab, alias Eko, sait faire rire en musique et en mots. Après le succès de “Chtatata”, l’humoriste marrakchi revient avec “L’artiste”, son nouveau one-man-show. Dans ce spectacle en darija, qui a déjà tourné dans plusieurs villes du Maroc il y a près d’un an, Eko raconte son enfance, son adolescence et ses débuts sur scène.

Entre reprises de chansons populaires – il chante aussi bien Shakira que les plus grands chanteurs arabes –, anecdotes étonnantes, bendir et humour décalé, il passe d’un personnage à l’autre, inspiré par les gens de sa ville d’origine et de son quartier, Derb Dabachi.

Eko, dont le nom de scène vient de ses imitations des chanteurs de mariage qui testent les micros, s’est fait connaître sur le Net et a remué à plusieurs reprises la scène du Marrakech du Rire, invité par Jamel Debbouze. Son énergie folle, ses prouesses vocales et sa bonne humeur enchantent le public du...