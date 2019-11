“Les choses humaines” de Karine Tuil: Zones insondables

Janvier 2016, en plein mouvement #MeToo et #BalanceTonPorc et en pleine polémique suite aux agressions sexuelles à Cologne, Alexandre Farel, fils d’un célèbre journaliste politique français et étudiant promis à un brillant avenir, invite à une soirée Mila Wizman, la fille du nouveau compagnon de sa mère.

Quelques jours plus tard, il est arrêté et accusé de viol. Au procès, chacun tente de faire entendre sa vérité. Et ce sont deux mondes qui s’affrontent.

Solitudes juxtaposées

Le premier roman de Karine Tuil, Pour le pire (Plon, 2000), portait sur la décomposition d’un couple. Dans ce onzième récit, en prenant pour fil conducteur “l’absolutisme contingent du désir”, elle questionne la possibilité d’une cohérence à tous les niveaux : intime, de couple, et même sociale.

La première partie compose longuement le décor et présente les protagonistes : Alexandre, Mila, leurs parents respectifs. Le drame, puis le procès, sont chroniqués froidement, comme un procès verbal –...