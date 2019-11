Anas El Arras : Des racines et des ailes

F orce tranquille

Calme, discret et rigoureux, Anas El Arras a été forgé par la discipline militaire. Du haut de ses 14 ans, il désirait déjà, par goût de la compétition, le prestige et l’élitisme. Il les trouvera au lycée militaire de Marrakech, sa ville de naissance, où il intègre sur concours le Collège royal préparatoire aux techniques aéronautiques (CRPTA). Notes, tests psychotechniques, épreuves physiques, il s’accroche : “C’était hyper-compétitif, avec une sélection sur dossier, suivie d’un concours national où 140 candidats sont retenus sur 3000.”

Un défi ardu qu’il relève, tenu par l’une de ses premières ambitions : devenir pilote de chasse. “J’ai toujours été premier et je me retrouvais avec les meilleurs de tout le pays ! Nous étions entre 12 et 14 par dortoir, ça changeait du quotidien”, se souvient-il. Les 40 meilleurs de la promotion sont intégrés, après le baccalauréat, à l’Ecole royale de l’air, la fabrique des meilleurs ingénieurs aéronautiques du pays.

Il en fera partie dès l’obtention de son bac en 2003. “On continue dans l’armée avec la formation d’officier et on obtient également...