“Wall of Shame” : les délais de paiement des entreprises publiques deviennent “progressivement” publics

Les délais de paiement déclarés par les Etablissements et entreprises publics (EEP) seront publiés de manière progressive, à compter du 31 octobre, sur le site de l’Observatoire des délais de paiement hébergé au niveau du portail du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

192 EEP concernés

Un communiqué de l’autorité, relayé par l’agence MAP, explique que la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP), relevant du ministère des Finances et assurant le secrétariat de l’Observatoire des délais de paiement, publiera de manière progressive les données relatives aux délais de paiement déclarés par les EEP. Une avancée dont le but est d’assurer, au terme de la phase transitoire (octobre 2019 – février 2020), une publication mensuelle régulière à partir de mars 2020.

La DEPP est passée d’une démarche par échantillon (82 EEP), pratiquée pendant les sept dernières années, à une démarche plus exhaustive portant sur le suivi de 192 EEP. Sont néanmoins exclus “les EEP en phase de déploiement, les sociétés anonymes à participation minoritaire du Trésor et les EEP dont les systèmes d’information n’ont pas encore atteint la maturité nécessaire et à enjeux limités en la matière”, précise l’annonce.

Vers un climat des affaires au beau fixe ?

Un élargissement qui vient confirmer la tendance positive enregistrée en termes de baisse des délais de paiement des EEP. La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a atteint 50,6 jours à fin juin 2019 (55,9 jours à fin juin 2019 pour l’échantillon initial de 82 EEP), contre 55,9 jours à fin décembre 2018 (64,4 jours pour l’échantillon de 82 EEP).

Cette action s’inscrit dans “la continuité du discours royal du 20 août 2018, adressé aux administrations publiques et aux collectivités territoriales afin qu’elles s’acquittent de leur dû aux entreprises”, indique le ministère.

Annoncée lors de la deuxième réunion de l’Observatoire tenue le 24 juin dernier, cette démarche s’inscrit dans la feuille de route globale, “mise en œuvre par les pouvoirs publics et les représentants du secteur privé pour la maîtrise des délais de paiement”, selon la même source. Et de conclure sur une mesure contribuant à “l’amélioration du climat des affaires au Maroc, sachant que les EEP jouent un rôle clé dans la dynamique économique et sociale du pays”.

(Avec MAP)