Ivanka Trump attendue au Maroc début novembre

Selon des sources au sein de la Maison Blanche et de la diplomatie marocaine, la fille et conseillère du président américain est attendue “au début du mois de novembre” au Maroc pour des visites à Rabat et Casablanca. Si la date d’arrivée d’Ivanka Trump reste indéfinie, cette première visite de la conseillère présidentielle américaine pourrait avoir lieu les 6 et 7 novembre prochains selon une source diplomatique marocaine.

A cette occasion, Ivanka Trump sera accompagnée du PDG de la Millenium Challenge Corporation, Sean Cairncross, pour participer à des événements entrant dans le cadre de la Women’s Global Development and Prosperity Initiative (W-GDP). Lancée en février 2019 par le président Donald Trump, cette initiative vise à encourager l’autonomisation des femmes sur le plan économique. Les deux responsables américains iront également à la rencontre “d’officiels du gouvernement marocain et de leaders locaux” en vue de discuter des initiatives de l’Exécutif américain visant à renforcer l’autonomisation des femmes dans la région.

Dans le cadre de la W-GDP, les Etats-Unis se disent prêts à encourager les “pays qui cherchent à faire des réformes législatives significatives...